Meteo 4 aprile 2019: temporali e vento forte, disagi in vista

E’ allerta meteo per domani, 4 aprile. Dopo il clima primaverile dello scorso weekend, l’Italia sarà colpita da un’ondata di forte maltempo, che potrebbe causare dei disagi per chi avrà la necessità di spostarsi anche in auto. Già dalla giornata di oggi è peggiorato il tempo e la pioggia ha colpito alcune regioni, ma il clou di questa perturbazione porterà temporali, vento forte ed anche neve.

Meteo 4 aprile: anche oltre 300mm di pioggia

Per la giornata di giovedì, infatti, sono attesi fenomeni di forte intensità, con piogge abbondanti e temporali, con picchi di 300mm sulle Prealpi tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, come riportato da Il Meteo.it. Anche nelle città, come Milano e Torino, la situazione potrebbe creare dei disagi alla circolazione.

Ma sono previsti anche 250 millimetri di pioggia tra Liguria e Toscana, così come 150 mm su altre zone del Paese, con il versante adriatico unico a venir toccato solo in maniera minore da questa perturbazione. Oltre i 1.400-1.500 metri sono previste anche delle nevicate. Questa ondata potrebbe portare anche alla chiusura delle scuole in alcune regioni, soprattutto settentrionali.

Da venerdì il meteo tornerà sereno

La perturbazione sarà molto intensa, ma anche piuttosto breve. Sin dalla serata di giovedì inizierà a migliorare il meteo su numerose regioni italiane, poi da venerdì il cielo tornerà per la maggior parte sereno o poco nuvoloso, così come per il weekend, anche se nel pomeriggio/sera di domenica le regioni meridionali saranno colpite da piogge, anche a carattere temporalesco.