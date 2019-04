Volkswagen: più di 1,8 miliardi di investimenti nei veicoli commerciali Cresce la partnership con Ford, arriva l'offensiva elettrica

Volkswagen lavora non solo sulle autovetture, ma anche sui veicoli commerciali. Il marchio tedesco ha annunciato un importante investimento per il 2019, per sviluppare sempre più questo settore, dopo i grandi numeri del 2018.