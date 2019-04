WP_Post Object ( [ID] => 623492 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-04-18 14:50:14 [post_date_gmt] => 2019-04-18 12:50:14 [post_content] => Il titolo di World Luxury Car 2019 è stato assegnato all'Audi A7 in apertura del Salone di New York. L'elegante e raffinata coupé dei Quattro Anelli ha conquistato la giuria dei World Car Awards 2019, composta da 86 giornalisti dell'auto provenienti da 24 Paesi di tutto il mondo, che ha riconosciuto all'Audi A7 la massima capacità di espressione del lusso e del fascino premium tra le vetture che hanno gareggiato nella stessa categoria. Succede alla A8, decimo titolo per Audi La vittoria dell'Audi A7 è il secondo titolo World Luxury Car che il marchio di Ingolstadt aggiunge in bacheca, dopo il successo dell'Audi A8 nell'edizione 2018. Del resto Audi è un habitué dei titoli World Car Awards, dove in 15 anni di storia ha vinto 10 premi (più di tutti), tra cui il World Car of the Year con l'Audi A3 nel 2014 e con l'Audi A6 nel 2005. Battute Audi Q8 e BMW Serie 8 Oggi però a prendersi la scena è l'Audi A7 che esce vittoriosa dal confronto con gli altri due modelli finalisti nella categoria Luxury: la sorella Audi Q8 e la BMW Serie 8. Hans-Joachim Rothenpieler, membro del CdA di Audi AG, ha commentato: "E' un grande onore per Audi vincere il World Luxury Car per due volte di seguito. Siamo molto orgogliosi di questo premio perché dimostra la capacità di Audi di sviluppare auto di primissima qualità in segmenti diversi". L'Audi A7 prosegue il dominio tedesco nel World Luxury Car. Nella categoria "lusso", creata a partire dal 2014, a precedere la vittoria della A7 sono state la già citata Audi A8 (2018), la Mercedes Classe E (2017), la BMW Serie 7 (2016), la Mercedes Classe S Coupé (2015) e la Mercedes Classe S (2014). [post_title] => Audi A7 nominata World Luxury Car 2019 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => audi-a7-nominata-world-luxury-car-2019 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-18 14:50:14 [post_modified_gmt] => 2019-04-18 12:50:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=623492 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )