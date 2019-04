Previsioni traffico e meteo Pasqua 2019: tanti spostamenti

Previsioni del traffico Pasqua 2019

Blocchi dei mezzi pesanti Pasqua 2019

Previsioni meteo Pasqua 2019

Leper Pasqua 2019 si estendono anche alle giornate festive successive, visto che una parte di italiani farà un ponte lungo, comprendente anche il 25 aprile ed il 1° maggio. Già a partire da ieri ci sono state delle partenze, che si concentreranno soprattutto oggi e domani, anche se ilnon sarà sempre clemente nel corso di questo lungo periodo di festività.Come dicevamo, il pomeriggio/sera di venerdì 19 e la mattina di sabato 20 saranno i periodi con il maggior traffico sudell'area ligure, lombarda, emiliana, toscana, lungo la dorsale appenninica, tirrenica e adriatica e lungo il litorale amalfitano. Il giorno di Pasqua non sono previsti grandi spostamenti, mentre a Pasquetta ci sarà traffico intenso a ridosso delle principali città, ma anche verso la campagna, i laghi ed il mare. Dal pomeriggio di lunedì 22 e nella giornata di martedì 23 aumenterà il traffico in direzione Nord, per i primi, mentre da mercoledì 24 torneranno d'attualità le partenze per il ponte del 25 aprile, con traffico intenso in direzione Sud, anche nella giornata di venerdì 26.Per favorire un traffico più regolare, sono previsti numerosiin autostrada nel periodo pasquale: oggi dalle 14 alle 22, sabato dalle 9 alle 16, domenica e lunedì dalle 9 alle 22, con lo stesso orario anche nella giornata di giovedì 25 aprile.Ilavrà degli 'alti e bassi' nel corso del periodo pasquale. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con un aumento delle temperature, superiori ai 20 gradi nelle massime su gran parte della penisola e picchi di 25/26 gradi.vedrà il cielo diventare più nuvoloso, con qualche precipitazione lungo il tratto appenninico e su Calabria e Sicilia, mentre martedì il Nord ed il Centro saranno colpiti da piogge e temporali, con un abbassamento delle temperature. Da mercoledì è atteso un miglioramento meteo, con residue piogge nel Nord Ovest e cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. [post_title] => Previsioni traffico e meteo Pasqua 2019: tanti spostamenti