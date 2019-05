Previsioni traffico e meteo 3-5 maggio 2019: un weekend di rientri

Il traffico da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2019

Le previsioni meteo e le temperature del weekend

E' in arrivo un weekend diabbastanza intenso sulla nostra rete di strade ed autostrade. Con l'inizio del mese di maggio prende il via la stagione dei weekend fuoriporta, principalmente tra lago e mare, ma in questo fine settimana ci saranno anche gli ultimidalla serie di ponti tra Pasqua ed il 1° maggio, soprattutto nella giornata di domenica 5 maggio 2019.Il pomeriggio/sera di oggi (3) vedrà il classico aumento del traffico per chi si sposterà per il weekend, in particolare in direzione Lago di Garda, Liguria e Svizzera. Ma potrebbero non mancare alcuni possibili disagi sulla riviera romagnola ed anche verso gli altri luoghi di mare. Come dicevamo, però, il giorno più critico per il traffico sarà5 maggio, giorno in cui, ai rientri del fine settimana, si sommano quelli degli italiani che si sono concessi un periodo di vacanza più lungo. Le possibili code saranno in direzione Nord. Per favorire un traffico più scorrevole, domenica ci sarà ilin autostrada dalle ore 9 alle 22. Tutte le informazioni sull'andamento del traffico in tempo reale Ilnon sarà favorevole per chi vorrà trascorrere un weekend lontano da casa. Dopo il sole del 1° maggio, infatti, sono previste piogge e temporali da venerdì a domenica. Le precipitazioni inizieranno nella giornata odierna al Nord ed in Sicilia, mentre sabato ci saranno piogge e temporali su tutta la Penisola. Domenica migliora un po' al Sud, anche se non mancherà qualche nube. Lesubiranno un calo importante ed andranno ovunque sotto i 20 gradi nella massima, con un crollo nella giornata di domenica, dove servirà tirare nuovamente fuori dal cassetto maglioncini e felpe, visto che al Nord non si andrà oltre i 13-14 gradi.