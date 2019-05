1000 Miglia 2019, la Classifica della seconda giornata

La prima parte della seconda giornata

Il commento di Moceri-Bonetti

«L'inizio di questa seconda tappa è stato molto impegnativo sia dal punto di vista del trasferimento, in un percorso nuovo per la 1000 Miglia condito da parecchi tornanti, sia dal punto di vista delle prove tecniche, anche estreme. Abbiamo fatto fatica a rispettare i tempi ma nonostante ciò abbiamo dato filo da torcere sollecitando molto l'auto. Nella gestione della 1000 Miglia è necessario infatti preservare la macchina, per arrivare questa sera a Roma ma soprattutto sabato a Brescia», aveva commentato il duo di testa al momento della sosta prevista a Fabriano.

