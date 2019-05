Skoda Citigo-e iV: nuova city car elettrica in arrivo [TEASER]

WP_Post Object ( [ID] => 629859 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-05-17 15:51:04 [post_date_gmt] => 2019-05-17 13:51:04 [post_content] => Skoda ha rilasciato la prima immagine teaser dell Citigo-e iV, vale a dire la versione 100% elettrica della compatta city car del marchio boemo. Il primo modello in assoluto a zero emissioni della gamma Skoda verrà presentato in anteprima il 23 maggio a Bratislava, portando alla gamma dell Citigo una forte ventata di rinnovamento per un modello che è sul mercato di circa otto anni. Primo modello elettrico di Skoda Al di là dell'aggiornamento stilistico che, a giudicare da questa prima anticipazione diffusa tramite uno sketch design, non sarà particolarmente radicale, la Skoda Citigo s'appresta a prendere una svolta ambientalista facendo da apripista della Freccia Alata nel mondo dell'alimentazione elettrica. Design Skoda non ha ancora svelato alcun dettaglio tecnico sulla Citigo elettrica, ma l'immagine teaser anticipa che il design esterno non differirà molto dal modello standard. Una novità ben evidente è la griglia frontale chiusa, che poi non è certo una sorpresa per un auto con motore elettrico. La vettura avrà maniglie delle porte tradizionali e dovrebbe essere proposta sia con carrozzeria tre porte che con quella cinque porte. Attesa un'autonomia di 300 km Rispetto alle "cugine" Volkswagen e-Up! e Seat e-Mii, la nuova Skoda Citigo e-iV dovrebbe offrire maggiore autonomia, che potrebbe attestarsi a circa 300 chilometri. Ci si aspetta che sulla nuova city elettrica di Skoda ci sia una versione più evoluta del motore elettrico con batteria da 18,7 kWh che ad esempio sulla Volkswagen e-Up! offre 81 CV e 210 Nm di coppia, permettendo di passare da 0 a 100 km/h in 12,4 secondi. Nell'elettrica di Volkswagen la batteria è posizionata sotto il pavimento ed ha un peso di 230 kg che fa salire il peso complessivo dell'auto a 1.139 kg. Debutto il 23 maggio insieme alla Superb ibrida plug-in La Skoda Citigo-e iV farà il suo debutto in versione di serie la settimana prossima, quando si presenterà all'evento di Bratislava, in Slovacchia, dove la Casa ceca presenterà anche la sua prima vettura ibrida plug-in, la Skoda Superb PHEV. La variante ibrida della Superb, che dovrebbe chiamarsi Superb iV, potrebbe montare lo stesso powertrain della Volkswagen Passat GTE che combina un motore benzina 1.4 TSI con un unità elettrica supportata da un pacco batterie da 13 kWh che offre 55 chilometri d'autonomia (ciclo WLTP) in modalità elettrica. [post_title] => Skoda Citigo-e iV: nuova city car elettrica in arrivo [TEASER] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skoda-citigo-e-iv-nuova-city-car-elettrica-in-arrivo-teaser [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-05-17 15:51:04 [post_modified_gmt] => 2019-05-17 13:51:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=629859 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )