Autopromotec 2019: Distrigo, gli autoricambi PSA per tutte le marche [FOTO e VIDEO]

L'edizione 2019 di Autopromotec si è aperta oggi e sta già attirando l'attenzione di tutti i professionisti del settore, anche dall'estero. Tra le varie case presenti c'è anche PSA, che ha mostrato ufficialmente i risultati e le future evoluzioni di Distrigo, la società del gruppo francese che si occupa della distribuzione degli autoricambi. Non solamente per le case del gruppo, ovvero Citroën, Peugeot, DS e Opel (dal 2020), ma anche per qualsiasi altra casa automobilistica. Senza distinzioni di logo, età e condizione del veicolo. Distrigo è stato il secondo passo di PSA dopo che nel 2013 venne annunciato il completamento di tutti gli obiettivi del piano "Back in the Race", orientato verso il reindirizzamento economico dell'azienda. In seguito arrivò il piano "Push to Pass", i cui punti focali sono, tra gli altri, anche la grande attenzione per il cliente e l'approccio multibrand per il mercato aftermarket. Distrigo si è ormai diffuso in tutta Europa, con ben 130 HUB sparsi per il continente. Il giro d'affari si è anche allargato al di fuori dei confini europei, arrivando tramite acquisizioni e joint venture anche in America Latina e Cina. In Italia sono presenti 14 HUB sparsi su quasi tutto il territorio, che servono tra gli altri le officine autorizzate PSA e quelle del gruppo Eurorepar. Quest'ultimo è presente con 4.000 officine in ben 24 Paesi ed entro il 2023 diventeranno 10.000. In Italia ne sono presenti circa 400 (numero che verrà superato entro l'anno) per poi diventare 500 nel 2020. Sono coperti praticamente tutte le categorie merceologiche dell'autoricambio, comprese le due novità dell'anno: gli pneumatici a marchio Eurorepar e i nuovi motorini di avviamento. Per altri dettagli e curiosità, vi rimandiamo alla nostra intervista con Gabriele La Corte, Direttore Ricambi e Aftersales Group PSA Italia. Lo stand Distrigo si trova nel Padiglione 16, stand B14. Autopromotec si svolge presso Bologna Fiere dal 22 al 26 maggio. [post_title] => Autopromotec 2019: Distrigo, gli autoricambi PSA per tutte le marche [FOTO e VIDEO]