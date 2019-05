Previsioni traffico e meteo 24-26 maggio 2019: weekend instabile

Previsioni traffico weekend

Previsioni meteo weekend: tempo instabile

Le previsioni del traffico nel prossimo weekend con i classici fine settimana nei luoghi di, ma con spostamenti meno frequenti, rispetto al consueto del periodo, visto un meteo non favorevole. Di conseguenza, questi giorni dal 24 al 26 maggio 2019 non dovrebbero presentare molti problemi di circolazione sulla nostra rete di strade ed autostrade.Entrando un po' più nel dettaglio, ci sarà un flusso un po' più intenso nel pomeriggio/sera di, per la classica presenza dei pendolari di rientro dalla giornata lavorativa, a cui si aggiungono gli italiani in uscita dalle città per trascorrere il weekend nelle più vicine mete turistiche e di villeggiatura. Proprio visto un meteo poco favorevole, l'intero fine settimana dovrebbe vedere del traffico più intenso verso glied i centri commerciali di Serravalle, Barberino, Valdichiana e Caserta, con attesa ai caselli autostradali di queste località. Flussi intensi di traffico, per l'intero fine settimana, in direzione delche ospita "Autopromotec", l'evento di portata internazionale che da oltre 50 anni riunisce il settore dell'assistenza ai veicoli, così come domenica sera a Milano, Bologna e Firenze per le partite dell'ultimo turno di Serie A di calcio. Nella fascia oraria pomeridiana di domenica, ci sarà il classicoverso i centri urbani. Sarà probabilmente anticipato, visto il peggioramento del meteo, ma la circolazione è prevista regolare, con qualche possibile rallentamento nella zona dei laghi ed a ridosso delle città. Domenica ci sarà il blocco dei mezzi pesanti in autostrada dalle ore 9 alle 22. Tutte le informazioni sull'andamento del traffico in tempo reale Come dicevamo, ilnon sarà particolarmente favorevole nel corso del prossimo weekend, in particolare nel Nord e nel Centro Italia. Da venerdì, infatti, è in arrivo una perturbazione atlantica, che avrà i suoi effetti soprattutto sabato e domenica. Se oggi il cielo sarà prevalentemente sereno in tutta Italia, domani arriveranno le perturbazioni al Nord, sul tratto appenninico ed in Sicilia. Domenica, invece, la perturbazione si estenderà a quasi tutta Italia, con qualche lampo di sereno solamente nel Nord-Est ed in Calabria. Rispetto allo scorso fine settimana, però, ci sarà almeno un innalzamento delle, più vicine a quelle classiche di questa stagione. Saranno ovunque oltre i 20 gradi tra venerdì e sabato, mentre domenica al Centro caleranno un po' con una media tra 17 e 18 gradi. Per poi scendere anche nel resto d'Italia lunedì.

Previsioni traffico e meteo 24-26 maggio 2019: weekend instabile