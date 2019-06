WP_Post Object ( [ID] => 635001 [post_author] => 70 [post_date] => 2019-06-08 09:23:26 [post_date_gmt] => 2019-06-08 07:23:26 [post_content] => Suzuki sarà tra le case protagoniste di Parco Valentino 2019, l’appuntamento torinese con il mondo auto, in programma dal 19 al 23 giugno prossimi. Il marchio giapponese partecipa sin dalla prima edizione di questo evento ed anche nel 2019 proporrà uno stand con i modelli più rappresentativi della gamma (anche moto e marine), con la presenza dell’ambassador Carolina Kostner. Suzuki e Torino, un legame importante Suzuki e Torino, infatti, hanno un legame importante, in particolare con la sede italiana del marchio di Robassomero, un comune a pochi chilometri dal capoluogo piemontese. Più volte ha sostenuto e accostato il suo nome a manifestazioni che hanno sancito un legame tra le due realtà geografiche, come la rassegna Japan Week e la mostra “Seta: il filo d’oro che unì il Piemonte al Giappone”. Inoltre, Suzuki ha una partnership con il Torino calcio, di cui è sponsor principale da cinque anni. E, come dicevamo, è sempre stata presente a Parco Valentino, definito una “rassegna dinamica ed in costante evoluzione” dal marchio giapponese. Anche quest’anno non mancherà, anche se Suzuki non ha ancora annunciato il suo line-up completo per l’edizione 2019, dove comunque ci sarà probabilmente buona parte della gamma. Carolina Kostner a Parco Valentino 2019 Tra le protagoniste dell’appuntamento piemontese ci sarà anche Carolina Kostner, campionessa del mondo di pattinaggio artistico e Brand Ambassador di Suzuki. L’atleta bolzanina sarà ospite d’onore sullo stand della casa di Hamamatsu, dove sarà a disposizione dei fan per una sessione di foto e autografi e parteciperà alla President Parade, accanto al presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli. [post_title] => Suzuki: tante auto e Carolina Kostner a Parco Valentino 2019 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => suzuki-tante-auto-e-carolina-kostner-al-parco-valentino-2019 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-06-07 15:29:17 [post_modified_gmt] => 2019-06-07 13:29:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=635001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )