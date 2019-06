WP_Post Object ( [ID] => 639435 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-06-25 12:50:55 [post_date_gmt] => 2019-06-25 10:50:55 [post_content] => Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la pubblicazione del bando della manifestazione d'interesse, del valore di 20 milioni di euro, avviata dal Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020. Denaro che servirà alla realizzazione di progetti per migliorare e fluidificare i flussi di traffico di passeggeri e merci all'interno della rete infrastrutturale TEN-T delle regioni obiettivo del Programma, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Obiettivi della manifestazione d'interesse Gli obiettivi di tale manifestazione d'interesse, che punta a implementare soluzioni a sostegno del trasporto integrato e intermodale per aumentare efficienza, sicurezza e sostenibilità di trasporti e infrastrutture, sono la realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di infomobilità, per il monitoraggio e la gestione del traffico di merci e persone principalmente attraverso ITS, sistemi informativi, soluzioni gestionali e strumenti di monitoraggio del traffico. Invito rivolto a soggetti pubblici e privati L'invito, spiegano del ministero dei Trasporti, è rivolto a soggetti pubblici e privati, che forniscono servizi di pubblica utilità o interesse nelle stesse regioni obiettivo, come meglio dettagliate nel bando. Per far recapitare le proposte, così come indicato nel bando, c'è tempo 90 giorni a partire dallo scorso 20 giugno, data di pubblicazione sul portale istituzionale del Pon www.ponir.mit.gov.it. [post_title] => Trasporti, 20 milioni di euro per l'infomobilità delle regioni del Sud [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trasporti-20-milioni-di-euro-per-linfomobilita-delle-regioni-del-sud [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-06-25 12:50:55 [post_modified_gmt] => 2019-06-25 10:50:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=639435 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )