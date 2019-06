Alpine Pearls E-Tour: 7 auto elettriche, 1.600 chilometri e un tentativo di record del mondo

Dislivello di 16.000 metri

Promozione del turismo sostenibile

Partenza da Cogne

Le località interessate dal tour

WP_Post Object ( [ID] => 640069 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-06-27 14:48:30 [post_date_gmt] => 2019-06-27 12:48:30 [post_content] => Dal 4 al 10 luglio si terrà iluna sfida d'altri tempi e un tentativo di record del mondo, promosso da Alpine Pearls, associazione di comuni che unisce varie località alpine, e che vedrà impegnate 7 auto elettriche in un percorso di 1.600 chilometri a zero emissioni che attraverserà 6 Paesi delle Alpi in 5 tappe.Il tour, patrocinato tra gli altri da Unione Europea, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti, Ente ricerca sistema energetico (RSE) e diversi Parchi Nazionali europei, avrà un dislivello di 16.000 metri che sarà oggetto di Guinness World Record a bordo della auto a batterie.Gli equipaggi si avventureranno nel suggestivo e impegnativo percorso con le loro auto elettriche, mossi dalla passione per le auto legata a quella per l'ambiente, promuovendo un turismo tecnologico e sostenibile. Seguendo un po' lo spirito che anima l'iconica Mille Miglia, l'Alpine Pearls E-Tour non è una sfida di velocità ma più un'iniziativa volta a lanciare un messaggio comunicativo e a sensibilizzare. L'obiettivo, fanno sapere gli organizzatori, è quello di divulgare i temi del turismo sostenibile a bordo di veicoli elettrici unendo le località ne fanno parte del percorso. L'Alpine Pearls E-Tour si articolerà in 5 tappe. Si partirà da Cogne, località valdostana del Parco Nazionale Gran Paradiso per arrivare a Bled, agli antipodi delle Alpi nel Parco Nazionale Triglav in Slovenia, insignita insieme a Cogne col blasone di essere fra le 100 destinazioni più sostenibili al mondo.Fra le tappe e le intertappe principali diverse località che fanno parte di Alpine Pearls: Les Diablerets, Interlaken, Arosa in Svizzera, Malles, Moso, Racines in Alto Adige, Moena in Trentino e Weissensee in Austria, ma si passerà anche dal Liechtenstein e si arriverà appunto fino in Slovenia, transitando per altre località montane come La Thuile in Valle d'Aosta, Aime-La-Plagne e Albertville in Francia, Levico/Bordo Valsuganain Trentino, Valbrenta in Veneto e San Candito in Alto Adige. Nella tappa di rientro si chiuderà su Milano e Torino. [post_title] => Alpine Pearls E-Tour: 7 auto elettriche, 1.600 chilometri e un tentativo di record del mondo [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => alpine-pearls-e-tour-7-auto-elettriche-1-600-chilometri-e-un-tentativo-di-record-del-mondo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-06-27 14:48:30 [post_modified_gmt] => 2019-06-27 12:48:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=640069 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )