Previsioni traffico e meteo 28-30 giugno 2019: un weekend rovente

Il traffico di venerdì e sabato

Il traffico di domenica

Il meteo del weekend

WP_Post Object ( [ID] => 626327 [post_author] => 70 [post_date] => 2019-06-28 09:32:36 [post_date_gmt] => 2019-06-28 07:32:36 [post_content] => Con la stagione estiva sempre più nel vivo, ilaumenta sulla rete autostradale, nel fine settimana è stimato in progressivo aumento, soprattutto per l’intensificarsi degli spostamenti in direzione delle diverse località di villeggiatura, visto anche il grande caldo che sta colpendo l'Italia.Sono previsti flussi intensi diper l’intera giornata di venerdì, sia per la presenza dei veicoli commerciali per itinerari principalmente di lunga percorrenza nella direttrice nord/sud del Paese, sia per i pendolari che percorrono tragitti più limitati con impegno dei tracciati autostradali a ridosso delle principali aree metropolitane. Tra venerdì pomeriggio e sabato mattina sono concentrati gli spostamenti in uscita da Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, in direzione della Versilia, della costa ligure, romagnola, tirrenica, amalfitana, verso i laghi di Garda, Iseo e Maggiore e in direzione delle zone collinari di Umbria e Toscana. Inoltre, circolazione in deciso aumento, nell’area milanese della A4 Milano-Brescia e della A8 dei laghi, in occasione del concerto serale di, allo stadio San Siro. Inoltre, per consentire interventi di demolizione di parte del viadotto Polcevera , dalle 7:00 alle 22:00 di venerdì 28 giugno, è chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e la barriera di Genova ovest, verso Genova e in direzione di Serravalle/Milano.Un’altra corrente di traffico è attesa nella mattinata di domenica, per le consuete escursioni giornaliere, soprattutto verso le località del mare. Circolazione in aumento anche in direzione delle città d’arte e verso i centri commerciali collegati alla rete autostradale. Nel pomeriggio di domenica, traffico in graduale aumento in direzione delle città, con interessamento delle autostrade liguri, lombarde, emiliane e romagnole, toscane, laziali e campane. Inoltre, per la realizzazione della quinta corsia, dalle 06:00 di domenica 30 giugno, sarà definitivamente chiuso lo, situato al km 8+200 della A8 Milano-Varese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. Come di consuetudine, ci sarà ilnella giornata di domenica, dalle 7 alle 22, per favorire una migliore circolazione. Il traffico in tempo reale, qui Sarà un weekend rovente dal punto di vista del: sulla scia delle giornate afose e con temperature elevatissime degli ultimi giorni, anche il fine settimana proporrà cielo sereno in tutta Italia, con afa soprattutto nelle città. Lesaranno molto alte, in particolare venerdì, dove in alcune località si sfioreranno i 40 gradi, mentre sabato e domenica ci sarà una leggera attenuazione, avvicinandosi più alle medie stagionali, attorno ai 33-35 gradi. [post_title] => Previsioni traffico e meteo 28-30 giugno 2019: un weekend rovente [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => previsioni-traffico-meteo-weekend-autostrade-partenze-rientri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-06-28 09:33:40 [post_modified_gmt] => 2019-06-28 07:33:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=626327 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )