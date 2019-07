Ponte Morandi: il nuovo video del crollo del 14 agosto

Il momento del crollo del Ponte Morandi

Perché è stato rilasciato il video del Ponte Morandi

Il Ponte Morandi è stato demolito definitivamente lo scorso 28 giugno ed ora partirà la ricostruzione della nuova struttura, per ridare a Genova ed a tutta la Liguria un'arteria fondamentale. Tuttavia, sono arrivate nuove immagini del crollo dello scorso 14 agosto, riprese da una telecamera di sicurezza della Ferromental, sinora sotto sequestro e divulgate dalla Guardia di Finanza. Sinora sono stati molti i filmati, social e non, sul disastro, ma questo riprende il momento esatto del crollo del viadotto. Si tratta effettivamente di due video, uno più vicino e sfocato e l'altro più nitido e lontano: si notano le auto ed i mezzi pesanti che stanno percorrendo il ponte, oltre ad un aumento del vento, in una giornata di forte maltempo a Genova. Gli stralli ovest cedono praticamente all'unisono, così come l'impalcato: il pilone a forma di A si disintegra e trascina tutti i mezzi presenti in quel punto del ponte. Immagini forti, che fanno un po' di chiarezza su cosa è accaduto la tragica mattina del 14 agosto 2018. Il video, come dicevamo, era stato posto sotto sequestro ed è stato rilasciato solamente oggi, perché il gip ha dato il suo consenso per la visione a tutte le parti, sia dell'accusa che della difesa. Fino ad oggi era stato oggetto di indagini e gli inquirenti temevano avrebbe potuto influenzare i testimoni oculari del disastro. Ora queste indagini sono finite ed il filmato è stato così reso pubblico.