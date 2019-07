Auto a metano per donne: i 10 modelli migliori da comprare

Quali sono le migliori auto a metano per donne? Le vetture a metano rappresentano un’interessante opzione per chi percorre tanti chilometri e intende risparmiare. Un’auto a metano mediamente consente di ottenere un risparmio sul carburante del 30% rispetto ad una vettura diesel e del 55% rispetto ad una versione a benzina. Risparmio che si ottiene non solo sul carburante, ma anche sul costo del bollo (in Lombardia ad esempio le vetture a metano sono addirittura esenti dal pagamento del bollo), sulla possibilità di circolare in particolari zone a traffico limitato o durante i blocchi del traffico. Se state pensando quindi di comprare un’auto nuova, non perdetevi le 10 migliori proposte di auto a metano per donne 😀 !

10 auto a metano per donne: le migliori proposte.

Auto a metano per donne: Fiat Panda

Sfiziosa, giovane e divertente. La Fiat Panda non ha bisogno di presentazioni: è l’auto più venduta in Italia. E’ un modello che assomiglia ad una citycar, ma a tratti sembra anche una multispazio e, soprattutto nella versione Cross, ricorda anche un po’ un crossover. La Panda ha un design originale, più curato rispetto ad un tempo, ed è un modello che conquista per la sua praticità, spaziosità e versatilità. Nella versione a metano inoltre si rivela anche molto parsimoniosa a livello di consumi.

Auto a metano per donne: Audi A3 Sportback

Elegante, grintosa e moderna. L’Audi A3 Sportback spicca per qualità e la cura a livello di materiali e finiture interne. Comoda e spaziosa, l’A3 dispone anche di ottime dotazione a livello di sicurezza, fra cui sette airbag di serie, incluso quello per le ginocchia. Stabile, agile e performante alla guida, soprattutto nell’aggressivissima versioneRS3, dotata di un 5 cilindri 2.5 da 400 cavalli, quest’auto sa essere anche tranquilla e pacata anche a livello di consumi se si opta per la versione a metano.

Auto a metano per donne: Seat Arona

Squadrata, contemporanea e trendy. Seat Arona è un crossover urbano che deriva dalla Seat Ibiza e che si caratterizza per una linea spigolosa e moderna. La Arona è dotata di un ampio baule e di interni spaziosi e curati nei dettagli. Al volante questo crossover si rivela agile, maneggevole, con un’eccellente tenuta di strada e parco a livello di consumi soprattutto se scegliete la versione a metano.

Auto a metano per donne: Lancia Ypsilon

Agile, curata, chic. La Lancia Ypsilon ha linee sinuoso, con cenni retrò, che conquistano soprattutto le ragazze. Elegante, curata e ricercata anche a livello di interni, rivestimenti e finiture, la Ypsilon alla guida risulta particolarmente pratica, fluida, maneggevole e facile da guidare. Questa citycar è la soluzione ideale soprattutto in città, specie se la abbinate alla motorizzazione a metano.

Auto a metano per donne: Volkswagen Golf

Anche in questo caso non c’è bisogno di presentazioni: questa compatta tedesca è un mito da ben 7 generazioni. Quest’ultima versione in particolare ha un design elegante e moderno e internamente è rifinita con cura. Ottima anche la tecnologia e le dotazioni di sicurezza che includono (di serie) l’avviso anti-colpo di sonno per il guidatore e, come optional, il cruise control adattativo, il mantenimento in corsia, il riconoscimento dei cartelli stradali con i limiti di velocità e i divieti di sorpasso. La Golf coniuga comfort e sportività, è spaziosa, piacevole da guidare e contenuta a livello di consumi soprattutto se la scegliete nella versione a metano.

Auto a metano per donne: Opel Astra

Compatta, leggera e tecnologica. La berlina media tedesca ha subito un restyling nel 2015 che le ha conferito un look più scolpito e moderno. Internamente l’Astra ha un ampio schermo touchscreen da 7” oppure 8” (in base agli allestimenti) con sistema multimediale, integrabile con navigatore in grado di offrire sia la funzione di “mirroring” del display di uno smartphone che la connessione OnStar. Alla guida l’Opel Astra è maneggevole, leggera, piacevole da guidare e la versione metano si rivela anche molto contenuta come consumi.

Auto a metano per donne: Seat Mii

Pratica, comoda e compatta. Questa citycar condivide la piattaforma tecnica con la Volkswagen up! e con la Skoda Citigo. Spaziosa, funzionale e versatile la Seat Mii è un’ottima soluzione soprattutto in città, per guidare traffico e parcheggiare agevolmente. La Mii è un’auto sicura, è infatti dotata di airbag frontali, laterali e per la testa di serie, mentre a pagamento si può aggiungere anche il sistema di frenata automatica. Agile e tranquilla alla guida, se abbinata alla motorizzazione a metano si rivela anche molto contenuta a livello di consumi.

Auto a metano per donne: Volkwagen Up!

Moderna, semplice, curata. La Up! ha un look originale e giovane e a livello di dotazioni dispone anche l’utilissimo dispositivo di frenata automatica di serie. Questa piccola citycar misura solo 360 cm, ma in realtà, se rapportata alla lunghezza della carrozzeria, si rivela anche spaziosa. Sicura, agile e facile da guidare, questa citycar tedesca è un’ottima soluzione per la città, ambiente in cui consuma pochissimo soprattutto se optate per la versione a metano.

Auto a metano per donne: Skoda Citigo

Come le cugine Volkswagen up! e Seat Mii, anche la Citigo misura meno di 360 cm ed è disponibile nella versione a 3 o 5 porte. La versione base Active include di serie gli airbag frontali e laterali anteriori, il divano ripiegabile, il climatizzatore, gli alzacristallo anteriori elettrici e la chiusura centralizzata con telecomando. Giovane e moderna, la citycar di Skoda si presta soprattutto ad un utilizzo cittadino, grazie alla sua agilità e maneggevolezza, ma anche fuori città tiene bene la strada. I consumi della Citigo risultano inoltre particolarmente contenuti se si sceglie la motorizzazione a metano.

Auto a metano per donne: Audi A4 Avant

Elegante, aerodinamica e di qualità. Il design esterno della A4 Avant è filante e internamente spicca per la cura e le eccellenti finiture. Comoda, pratica e spaziosa, anche a livello di bagagliaio, l’Audi A4 Avant dispone di tantissimi dispositivi di sicurezza e di uno scenografico cruscotto interamente digitale.La scelta tra i motori, i tipi di trasmissione e gli allestimenti è molto ampia e si possono scegliere versioni più prestazionali o più parche a livello di consumi come quella a metano.

Elena Giaveri