Bentley EXP 100 GT: primi dettagli della nuova lussuosa concept [TEASER]

In vista della presentazione che avverrà tra poche ore, nel giorno in cui festeggia il centenario,ha rilasciato alcune anticipazioni relative alla, la futuristica concept che sta per svelare.Il video teaser qui sopra non svela molto, ma mostra degli interessanti dettagli del nuovo prototipo di Bentley come ad esempio l'ornamento illuminato sull'estremità del cofano ed i cerchi in lega bicolore con tappi centrali impreziositi dal logo "B". Si nota anche quello che sembra essere un sistema aerodinamico attivo, mentre all'interno si possono scorgere i rivestimenti in pelle pregiata con cuciture a contrasto, oltre ad un componente illuminato, la cui identità rimane però misteriosa.Bentley finora ha detto molto poco della EXP 100 GT, limitandosi ad affermare che si tratta di una "concept car a emissioni zero che ispirerà straordinarie esperienze attraverso un mix perfetto di tecnologia e artigianalità". Il costruttore britannico ha inoltre definito la nuova vettura come "incarnazione fisica del futuro del marchio Bentley". Nessuna informazione è emersa in relazione al powertrain, ma la concept car promette di essere una "vetrina di sostenibilità e innovazione, progettata per incrementare la consapevolezza sul mondo". Bentley ha anche affermato che la EXP 100 GT proporrà un affascinante gamma di materiali che contribuirà a rendere il concept un nuovo "punto di riferimento per l'artigianato di lusso".Nonostante le indicazioni siano al momento piuttosto vaghe, la Bentley EXP 100 GT dovrebbe essere equipaggiata con un motore elettrico. Ciò allude al futuro della Casa inglese, dato che Bentley ha già annunciato l'intenzione di lanciare il suo primo veicolo elettrico entro il 2025. Su quest'ultimo l'azienda non ha detto molto, sottolineando solo che i veicoli elettrici saranno parte importante del futuro di Bentley e che oltre il 30% degli acquirenti di auto lusso è interessato alle auto elettriche.Mentre per il primo veicolo elettrico di Bentley bisognerà ancora aspettare qualche anno, la Casa britannica approccerà l'elettrificazione in altri modi. Bentley prevede infatti di proporre le versioni ibride di tutti i propri modelli entro il 2023, un percorso che è già iniziato con il lancio della Bentayga PHEV presentata per la prima volta al Salone di Ginevra 2018.[post_title] => Bentley EXP 100 GT: primi dettagli della nuova lussuosa concept [TEASER]