Due esemplari presenti al Camp Jeep 2019

Gli elementi a richiesta per la Jeep Wrangler 1941

Jeep Wrangler 1941: la nuova versione targata Mopar

Laverrà presentata al Camp Jeep, in programma il prossimo fine settimana a San Martino di Castrozza. Si tratta di una nuova versione, firmata da Mopar, che sarà poi disponibile, dopo l'estate, su tutti i modelli Wrangler 2.2 diesel e sugli allestimenti Sport, Sahara e Rubicon. La vettura richiama una data storica per il marchio, la nascita della Willys Il raduno in Trentino vedrà esposti due esemplari di questa nuova versione: uno basato sull'allestimento Sahara e l'altro sul Rubicon. La prima con una configurazione 4 porte e livrea Ocean Blue Metallic Clear Coat e la seconda a due porte, di colore Hella Yella Clear Coat. Laspecifica di questo modello include kit assetto rialzato da 2", performance rock rails, battitacco neri, paraspruzzi, sportello carburante nero, tappetini all weather e snorkel (a richiesta). I richiami alla storica Willys si trovano nei cerchi, pomello del cambio e tavolino per il portellone posteriore.Oltre a questi elementi base, la Jeep Wrangler 1941 può esserecon la grafica 1941 sul cofano, per renderla ancora più esclusiva e richiamare ancor di più lo storico modello della seconda guerra mondiale. Inoltre, la nuova Jeep Wrangler 1941 può essere dotata deiselezionati dalla gamma degli oltre 200 accessori Jeep Wrangler, che nello specifico comprendono griglia frontale Seven Slots, paraspruzzi, luci off-road e calotte specchio, tutto in nero opaco.