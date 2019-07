Previsioni traffico e meteo 12-14 luglio 2019: cala un po’ il caldo

Siamo nel pieno dell’estate ed il traffico cresce sulla rete autostradale, nel fine settimana è stimato in progressivo aumento, soprattutto per l’intensificarsi degli spostamenti in direzione delle diverse località di villeggiatura, tra chi si sposta per il weekend ed i primi italiani che partono per le ferie estive. Aspettando il vero e proprio esodo di fine luglio/inizio agosto.

Il traffico di venerdì e sabato

Sono previsti flussi intensi di traffico per l’intera giornata di venerdì, sia per la presenza dei veicoli commerciali per itinerari principalmente di lunga percorrenza nella direttrice nord/sud del Paese, sia per i pendolari che percorrono tragitti più limitati con impegno dei tracciati autostradali a ridosso delle principali aree metropolitane.

Tra venerdì pomeriggio e sabato mattina sono concentrati gli spostamenti in uscita da Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, in direzione della Versilia, della costa ligure, romagnola, tirrenica, amalfitana, verso i laghi di Garda, Iseo e Maggiore e in direzione delle zone collinari di Umbria e Toscana. Inoltre, circolazione in deciso aumento, nell’area milanese della A4 Milano-Brescia e della A8 dei laghi, in occasione del doppio concerto (venerdì e sabato) dei Muse, allo stadio San Siro.

Proseguono i saldi estivi e, sono attese code alle uscite di dei centri commerciali ed outlet, in particolare a Serravalle Scrivia per il “Centro Commerciale Serravalle”, Arese e Lainate per “Il Centro” di Arese, Bologna Casalecchio per lo “ShopVille Gran Reno”, Barberino per il “Barberino Designer Outlet”, Valdichiana per il “Valdichiana Outlet Village”, Valmontone per il “Valmontone Outlet” e Caserta sud per “La Reggia Designer Outlet Village” e “Campania”.

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori, dalle ore 22 di sabato 13 alle 8 di domenica 14 luglio, verrà chiuso il tratto tra Firenze Nord e Calenzano, in entrambe le direzioni, chiusa inoltre, l’interconnessione, in carreggiata sud, che dalla A1 immette in A11, in direzione Pisa.

Il traffico di domenica

Un’altra corrente di traffico è attesa nella mattinata di domenica, per le consuete escursioni giornaliere, soprattutto verso le località del mare. Circolazione in aumento anche in direzione delle città d’arte e verso i centri commerciali collegati alla rete autostradale. Nel pomeriggio di domenica, traffico in graduale aumento in direzione delle città, con interessamento delle autostrade liguri, lombarde, emiliane e romagnole, toscane, laziali e campane.

Come di consuetudine, ci sarà il blocco dei mezzi pesanti nella giornata di domenica, dalle 7 alle 22, per favorire una migliore circolazione.

Il meteo del weekend

Dopo il gran caldo degli ultimi due weekend, la calura estiva si è attenuata un po’ nel corso della settimana e sarà così anche per i prossimi giorni. Anzi, sono previste anche delle piogge e temporali tra venerdì e sabato sul versante adriatico, così come domenica dal pomeriggio sulle regioni settentrionali, in particolare su Piemonte e Lombardia.

Le temperature, come dicevamo, saranno più gradevoli e si aggireranno attorno ai 30 gradi in quasi tutta l’Italia, scendendo anche attorno ai 26-27 gradi nella giornata di domenica al Nord.