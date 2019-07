Tocchi stilisti d'eleganza

Interni rivestiti in pelle Puglia

Si chiamala nuova special edition realizzata dalla Casa tedesca per festeggiare il raggiungimento di un traguardo ambizioso: il milione di esemplari prodotti dell'apprezzato SUV. Era il 2002 quando la Touareg faceva il suo debutto assoluto del mercato e 17 anni dopo celebra un risultato che ne testimonia il successo commerciale che ha caratterizzato fin qui la sua carriera.In attesa di capire se questa versione speciale in serie limitata del SUV tedesco sarà disponibile anche in Italia, vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi estetici che distinguono la Volkswagen Touareg One Million. Prendendo forma sulla terza generazione del SUV recentemente presentata, la versione One Million punta su finiture e particolari stilistici che incrementano le doti di eleganza e raffinatezza della vettura.La Volkswagen Touareg One Million propone di serie le finitura in nero lucido su passaruota e diffusore posteriore, i fanali oscurati, i badge "One Million" sui montanti e i cerchi in lega Adamantim Silver da 20 pollici. La personalizzazione del SUV tedesco continua all'interno dove troviamo i rivestimenti in pelle Puglia colorata con estratti di foglie d'oliva e ricamata con cuciture a rombo in tinta Amber Brown. La Touareg One Million offre in optional l'esclusiva colorazione esterna Sechura Beige, il pacchetto estetico R-Line Black Style e i cerchi in lega da 21 pollici. [post_title] => Volkswagen Touareg One Million: serie speciale per celebrare il milione di esemplari prodotti [FOTO]