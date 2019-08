Tassa auto e tassa di concessione: ecco la definizione agevolata

Come aderire alla definizione agevolata

Gli uffici regionali o Publiservizi srl, per le ingiunzioni di pagamento ad esso affidate, entro il 15 luglio 2019, inviano apposita comunicazione agli interessati contenente il riepilogo delle ingiunzioni rientranti nell’ambito di applicazione della definizione agevolata e le istruzioni per aderire all’agevolazione. Dal 1° luglio 2019 al 15 settembre 2019, gli interessati potranno presentare istanza di adesione alla definizione agevolata, scegliendo se pagare in un’unica soluzione o a rate. Se si opta per il versamento dell'importo in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2019 la Regione Lombardia o Publiservizi srl comunica ai debitori l’importo dovuto al netto delle sanzioni. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2019, con le modalità indicate nella comunicazione stessa. La ricevuta del pagamento attesta la regolarizzazione della posizione debitoria. Se, invece, si chiede la rateizzazione del versamento, la Regione Lombardia o Publiservizi srl comunica agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, il piano di dilazione con l’importo delle singole rate, di pari ammontare, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2019 ed entro il 30 settembre 2021. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 ed alle somme dovute si applica un tasso di interesse del 2% annuo con decorrenza dal primo dicembre 2019.

Decadenza dai benefici della definizione agevolata

Per quali posizioni non si applica la definizione agevolata

