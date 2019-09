FCA presente alla terza edizione di e_mob, il festival della mobilità sostenibile

WP_Post Object ( [ID] => 657588 [post_author] => 87 [post_date] => 2019-09-12 13:02:00 [post_date_gmt] => 2019-09-12 11:02:00 [post_content] => Nonostante l’assenza alabbia lasciato perplessi, il gruppoha annunciato la sua partecipazione alla terza edizione di, il festival della mobilità elettrica che si terrà presso la sede della Regione Lombardia dal 26 al 28 settembre. Nel corso della tre giorni milanese, oltre a seminari in cui il grupposarà presente per trattare i temi della mobilità sostenibile, i visitatori avranno l’occasione di toccare con mano alcuni modelli del brand. Tra questi si segnala la Fiat Centoventi , il concept a zero emissioni che prefigura la prossima utilitaria 100% elettrica della Casa torinese, laed il. La scelta didi prendere parte alla terza edizione diha galvanizzato gli organizzatori del festival che hanno dichiarato: “Siamo entusiasti dell’adesione a e_mob 2019 da parte del Gruppo FCA. Lo siamo perché segna un punto di svolta nelle politiche industriali del costruttore rispetto a un passato recente nel quale la mobilità a emissioni zero assumeva un ruolo del tutto marginale. E siamo orgogliosi che per il nuovo corso la dirigenza torinese abbia scelto e_mob come partner preferenziale, malgrado le diatribe, anche accese, avute negli scorsi anni proprio sulla questione elettrica e sulle scelte di mobilità sostenibile. Segno che i contrasti, seppur vivaci, si sono sempre tenuti nel rispetto reciproco e che la visione di e_mob per la transizione elettrica è stata valutata come efficace e credibile”. “Il nostro entusiasmo per la svolta che ha portato FCA verso e_mob riguarda pure quella che per noi è la notizia più importante, ossia che la produzione di tutti i modelli elettrici avverrà in Italia, attraverso una grande trasformazione industriale che manterrà attiva la forza lavoro attuale e creerà nuove figure specializzate del settore, formate grazie anche alla comunità di e_mob. Un piano strutturato che verrà esposto durante le giornate della 3^ Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica con un filmato inedito e con interventi dei dirigenti FCA”. Come detto, oltre alla attesa presenza della, il pubblico potrà ammirare anche la, che grazie alla tecnologia ibrida offrirà una coppia più elevata per via della combinazione tra i due sistemi di propulsione, ed ilche offre ai professionisti la medesima volumetria di carico dei modelli “tradizionali” garantendo tuttavia la possibilità di accesso ai centri urbani. [post_title] => FCA presente alla terza edizione di e_mob, il festival della mobilità sostenibile [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fca-presente-alla-terza-edizione-di-e_mob-il-festival-della-mobilita-sostenibile [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-09-12 13:02:00 [post_modified_gmt] => 2019-09-12 11:02:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=657588 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )