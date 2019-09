Salone di Francoforte 2019: tutte le novità auto ed i prezzi dei biglietti

Salone dell’auto di Francoforte 2019

Ci siamo, il salone di Francoforte riapre i battenti per l’edizione 2019 ed è pronto ad accogliere a braccia aperte le novità del mondo dell’auto. Le date? L’edizione che darà il via alla 68esima edizione inizierà il 12 settembre e durerà fino al 22 settembre 2019. Poco più sotto in questo articolo potrete trovare tutte le news di prodotto, le anteprime delle marche auto e dove e come acquistare i biglietti.

I biglietti

Per visitare il salone dell’auto di Francoforte 2019 avrete bisogno del biglietto d’ingresso che potrete reperire a questo link. Sempre allo stesso indirizzo potrete organizzare il vostro viaggio a Francoforte prenotando bus, treni, aerei e hotel per il vostro soggiorno. Vi ricordiamo che per visitare il Salone Francoforte il biglietto (valido dal 14 al 22 settembre, dalle 9 alle 19) ha un costo di 33 euro per gli adulti e 13 euro per i ragazzi dai 7 ai 17 anni, il ticket è gratuito per i bambini dai 0 ai 6 anni. Se preferite visitare la fiera dalle 15 alle 19, il biglietto d’ingresso avrà un costo di costo di 20 euro.

Le novità auto

Analizziamo ora le novità più attese al salone di Francoforte prima di addentrarci nelle novità di ogni singolo marchio: come tutti gli amanti delle supercar, abbiamo potuto toccare con mano la Lamborghini Sian, la nuova hypercar ibrida in edizione limitata. C’è grande attesa anche per la nuova Land Rover Defender mentre Hyundai ha presentato una nuova concept car ad alimentazione elettrica che ha inaugurato il nuovo design Style Set Free che punta all’esaltazione massima della personalizzazione. Tutto qui? Ma certo che no, nella nostra wish list abbiamo la rinnovata Renault Captur, la nuova Hyundai i10 e infine la Volkswagen ID.3 di serie.

BMW

MINI

MINI Cooper SE, 100% elettrica-nuova generazione

MERCEDES

SMART

VOLKSWAGEN

AUDI

SEAT