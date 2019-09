Previsioni traffico e meteo 20-22 settembre 2019: ultimo weekend d’estate

Il traffico di venerdì

Il traffico di sabato

Il traffico di domenica

Le previsioni meteo

WP_Post Object ( [ID] => 626327 [post_author] => 70 [post_date] => 2019-09-20 16:13:36 [post_date_gmt] => 2019-09-20 14:13:36 [post_content] => Ultimi weekend con clima favorevole per le gite fuoriporta, anche se la riapertura delle scuole ha diminuito il flusso su strade ed autostrade. Comunque, prima di partire, date uno sguardo qui, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e, invece, continuate a leggere questo articolo per avere ulteriori informazioni sulle previsioni del meteo.Ormai esaurite le ferie estive, ci sarà il classico incremento di traffico nel tardo pomeriggio/sera di venerdì, in uscita dalle grandi città e verso le località di. Le autostrade maggiormente coinvolte sono quelle dell’area ligure, milanese e bolognese, ma anche i tracciati autostradali di Friuli-Venezia Giulia per gli spostamenti in direzione della montagna.Sabato non sono previsti particolari disagi sulle nostre strade, con l’eccezione die dintorni. Doppio appuntamento con grande richiamo di pubblico nel capoluogo milanese: l'ultima tappa del Jova Beach Party, a Linate, ed il derby Milan-Inter, a San Siro. Dunque, è atteso traffico intenso dal tardo pomeriggio all'inizio dei due eventi e subito dopo la chiusura delle manifestazioni. Inoltre, nelle zone di, è prevista una forte affluenza di persone per il ‘Salone del Camper’ ed il ‘Modena Motor Gallery’, così come qualche disagio potrebbe arrivare nella zona diper il Salone Nautico.Domenica classico incremento del traffico a partire dal pomeriggio, per il rientro verso le grandi città. Per favorire un traffico più regolare, c’è ildalle 7 alle 22.Ilsarà buono nella giornata di sabato su tutta Italia, con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre domenica arriverà una perturbazione sul Nord e sul versante tirrenico, con nuvole in aumento anche nel resto del Paese. Lesaranno gradevoli ovunque, anche se la sera e la mattina farà un po' più fresco. Le massime si attesteranno attorno ai 23-24 gradi al Nord e al Centro, mentre al Sud e sulle isole supereranno i 25 gradi. [post_title] => Previsioni traffico e meteo 20-22 settembre 2019: ultimo weekend d'estate [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => previsioni-traffico-meteo-weekend-autostrade-partenze-rientri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-09-20 16:19:10 [post_modified_gmt] => 2019-09-20 14:19:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=626327 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )