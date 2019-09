Il traffico di venerdì

Il traffico di sabato

Il traffico di domenica

Le previsioni meteo

WP_Post Object ( [ID] => 626327 [post_author] => 70 [post_date] => 2019-09-27 09:29:36 [post_date_gmt] => 2019-09-27 07:29:36 [post_content] => Siamo in autunno e diminuisce il traffico, aspettando la stagione sciistica. Questo fine settimana, il tempo favorevole potrebbe però favorire qualche spostamento. Comunque, prima di partire, date uno sguardo qui, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e, invece, continuate a leggere questo articolo per avere le informazioni sul meteo.Venerdì ci sarà il classico incremento di traffico nel tardo pomeriggio/sera di venerdì, in uscita dalle grandi città e verso le località di. Le autostrade maggiormente coinvolte sono quelle dell’area ligure, milanese e bolognese, ma anche i tracciati autostradali di Trentino e Friuli-Venezia Giulia per gli spostamenti in direzione della montagna.Sabato non sono previsti particolari disagi sulle nostre strade, con l’eccezione della zona di Fiera Milano Rho, a causa della Milano Games Week, che attirerà tantissimi gamers italiani e non solo (anche nella giornata di domenica).Domenica classico incremento del traffico a partire dal pomeriggio, per il rientro verso le grandi città. Per favorire un traffico più regolare, c’è ildalle 7 alle 22.Come dicevamo, ilsarà buono in questo weekend, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia, con l’eccezione di qualche possibile pioggia sui rilievi del Triveneto e del Friuli Venezia-Giulia soprattutto sabato. Lesaranno gradevoli ovunque, con un clima quasi estivo. Le massime si supereranno i 25 gradi nella giornata di sabato, con punte di 31 gradi a Bari, mentre le minime saranno comprese quasi ovunque tra 15 e 20 gradi. [post_title] => Previsioni traffico e meteo 27-29 settembre 2019: primo weekend di autunno [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => previsioni-traffico-meteo-weekend-autostrade-partenze-rientri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-09-27 09:32:53 [post_modified_gmt] => 2019-09-27 07:32:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=626327 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )