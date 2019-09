L'impresa della hypercar con 1.500 CV ibridi

Sfruttando al massimo condizioni meteo quasi ideali, con vento laterale pressoché assente, temperatura dell'aria di 16 gradi e ad un'altitudine di 70 metri sul livello del mare, la Koenigsegg Regera ha stabilito il nuovo record del mondo sullo 0-400-0 km/h, compiuto in 31,49 secondi. Il primato è stato fissato lunedì 23 settembre 2019, con la hypercar ibrida da 1.500 CV che è stata guidata dal driver del costruttore svedese Sonny Persson, sulla pista dell'aeroporto di Rada, nel mezzo delle foreste della Svezia. Annunciando il nuovo record della Regera, Koenigsegg ha rilasciato anche un video ufficiale (visibile sopra) che racconta gli attimi della nuova impresa.Con questo nuovo risultato Koenigsegg ha battuto sé stessa. Il precedente record mondiale dello 0-400-0 km/h era infatti stato fissato dall' Agera RS , che il 4 novembre 2017 in Nevada, negli Stati Uniti, aveva fatto registrare un tempo di 33,29 secondi. Un mese prima, il 1° ottobre di due anni fa, l'Agera RS aveva ottenuto fermato il cronometro a 36,44 secondi a Vandel, in Danimarca, come pronta risposta ai 41,96 secondi necessari alla Bugatti Chiron con Juan Pablo Montoya al volante.Nella parte finale del video, Christian von Koenigsegg dice che la Regera in realtà ha battuto due record mondiali. Qual è il secondo? Domanda alla quale non viene fornita risposta da parte del costruttore svedese, che lascia così un velo di mistero e curiosità. Se dovessimo fare un'ipotesi, potrebbe trattarsi del primato relativo alla velocità massima, il che vorrebbe dire che la Koenigsegg Regera ha toccato una velocità di punta superiore ai 490,484 km/h fatta registrare un paio di mesi fa dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+. [post_title] => Koenigsegg Regera, è record del mondo sullo 0-400-0 km/h: 31,49 secondi [VIDEO]