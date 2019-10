Lombardia Move-In: ridurre le emissioni, ma non la mobilità

Lombardia Move-In: quanto costa

è il nuovo progetto della Regione Lombardia per ridurre le emissioni delle auto più inquinanti, senza limitare la mobilità dei cittadini della regione. L'idea consiste nell'installazione di unasui modelli Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel per monitorare le percorrenze e limitarne la circolazione solo a fine chilometraggio permesso.La scatola nera di Move-In andrà installata presso i centri autorizzati indicati dal TSP (fornitore del servizio telematico) prescelto. Ilè pari a 50 euro per il primo anno (30 euro per l'installazione e 20 euro fornitura del servizio) e a 20 euro a ogni rinnovo. Il servizio ha validità di un anno dalla data di comunicazione dell'attivazione e andrà rinnovato ogni anno.Per aderire al servizio, il proprietario del veicolo deve accedere alla piattaforma regionale dedicata al servizio ed effettuare la, inserendo i propri dati e quelli del veicolo. Una volta terminato questo passaggio, sarà possibile scegliere il TSP e decidere così dove andare ad installare la scatola nera. A questo punto, la propria vettura potrà liberamente circolare in Lombardia da 1.000 a 7.000 km all'anno per i privati e da 2.000 a 9.000 chilometri all'anno per i veicoli commerciali, a seconda delle motorizzazioni. I chilometri reali percorsi dal veicolo verranno progressivamente scalati dalla quantità a disposizione per il veicolo registrato e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Ildei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente e il conteggio è effettuato solo sui tratti stradali percorsi all'interno delle aree oggetto di limitazione.Come dicevamo, Lombardia Move-In permette unachilometrica alle limitazioni previste dalle disposizioni regionali nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano (lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 19.30) in ragione dell'impatto emissivo relativamente contenuto. Gli altri autoveicoli, già soggetti alle limitazioni, che scelgono di non aderire al servizio continueranno a poter circolare, da lunedì a venerdì, solo dalle 19.30 alle 7.30 e, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, tutto il giorno.La deroga al divieto di circolazione, prevista per chi aderisce a Move-In, non si applicherà durante gli episodi didegli inquinanti, quando scatteranno le misure temporanee più restrittive. Tuttavia, i comuni possono emanare provvedimenti più restrittivi alla circolazione, pertanto attualmente la deroga Move-In non consente di circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl), come ad esempio l' Area B di Milano .