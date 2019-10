Previsioni traffico e meteo 5-6 ottobre 2019: meno code, più pioggia

Il traffico di venerdì

Il traffico di sabato

Circolazione in aumento senza particolari concentrazioni è prevista anche nella prima parte della giornata di sabato e di domenica, per brevi spostamenti in direzione delle limitrofe località turistiche. E’ previsto, inoltre, un incremento della circolazione, lungo le autostrade che conducono alle città d’arte e anche in direzione dei centri commerciali collegati alla rete autostradale.

Il traffico di domenica

Eventi del week-end

Torna il consueto appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato, al design e al vintage “Mercanteinfiera” ed è previsto traffico in aumento verso il ParmaFiere, con attese in particolare in uscita alla stazione autostradale di Parma. Per l’intero fine settimana, Milano ospita “Pets in the City” e, per l’affluenza verso il FieraMilanoCity, sono previste attese in uscita alle stazioni autostradali del capoluogo meneghino. Per alcuni incontri del campionato di calcio di serie A, sabato e domenica, la circolazione è prevista in aumento in direzione dei campi di gioco.

Le previsioni meteo

