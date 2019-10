DS Automobiles: a settembre DS 3 Crossback e DS 7 Crossback in prima linea [VIDEO]

WP_Post Object ( [ID] => 666496 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-10-10 14:53:24 [post_date_gmt] => 2019-10-10 12:53:24 [post_content] => A settembre 2019 in casa DS Automobiles il centro del palcoscenico hanno continuato a calcarlo la DS 3 Crossback e la DS 7 Crossback. Entrambi i modelli, anche se con declinazioni e accezioni diverse, rappresentano al meglio il concetto di eleganza, tecnologia e raffinatezza automobilistica sviluppato dal marchio premium parigino facente parte del Groupe PSA. DS 3 Crossback La DS 3 Crossback, SUV compatto dal prestigioso design e dai materiali di altissima qualità che ne caratterizzano l'abitacolo, mescola tradizione e innovazione dando concretezza alla massima qualità costruttiva. Una vocazione all'avanguardia e alla tecnologia che la DS 3 Crossback sottolinea immediatamente attraverso il suo abitacolo. All'interno del SUV compatto spicca subito la dotazione tecnologica sintetizzata dal quadro strumenti digitale, che permette cinque modalità di visualizzazione, dall'head-up display a colori e dallo schermo touch da 10,3 pollici al centro del cruscotto. DS 7 Crossback Altro frutto della qualità costruttiva premium del marchio francese è la DS 7 Crossback. In particolare la versione Ispirazione Performance Line, ispirato alla formula Gran Turismo, è quella che meglio esalta lo stile del brand grazie a dettagli esclusivi per gli esterni, come finiture in nero, cerchi da 19 pollici con coprimozzo color rosso e fari a LED con forma a diamante. Al look sportivo si affianca il performante motore quattro cilindri benzina PureTech turbo da 225 CV associato al cambio automatico a 8 marce. Tradizione in viaggio a "Dee sul Mediterraneo 2019" A settembre il marchio di DS ha rispolverato anche il suo glorioso passato grazie a "Dee sul Mediterraneo 2019", occasione per un raduno di modelli DS dagli anni '50 in avanti provenienti da tutta Italia che hanno portato diverse vetture del brand, tra cui anche una ID19 Le Croisette e una DS19 Palm Beach, lungo un suggestivo itinerario tra terra e mare in Abruzzo. Formula E: Antonio Felix Da Costa nuovo pilota del Team DS Techeetah Inoltre nell'ambito del motorsport, il Team DS Techeetah di Formula E ha dato il benvenuto ad Antonio Felix Da Costa. Il pilota portoghese, che gareggia nel Mondiale delle monoposto elettriche sin dalla prima edizione con due vittorie all'attivo, porterà il numero 13 nella sesta stagione del Campionato di Formula E che inizierà il prossimo 22 novembre con la gara di Diriyah. [post_title] => DS Automobiles: a settembre DS 3 Crossback e DS 7 Crossback in prima linea [VIDEO] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ds-3-crossback-ds-7-crossback [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-10 14:55:39 [post_modified_gmt] => 2019-10-10 12:55:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=666496 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )