WP_Post Object ( [ID] => 666453 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-10-10 12:11:21 [post_date_gmt] => 2019-10-10 10:11:21 [post_content] => Il mese di settembre 2019 di Peugeot è stato caratterizzato da numerosi eventi che hanno impegnato il Leone su più fronti. Il marchio francese ha innanzitutto superato brillantemente i test di omologazione su emissioni e consumi nel ciclo WLTP dei nuovi modelli ibridi plug-in di Peugeot 508 e 508 SW. La berlina, che offre 54 km in modalità elettrica, ha fatto registrare emissioni di CO2 di 29 g/km e consumi di 1,3 l/100 km. Valori analoghi per la versione station wagon: 30 g/km di CO2, 1,3 l/100 km e 52 km di autonomia elettrica. Entrambe le vetture, che dispongono di 225 CV di potenza complessiva, sono già ordinabili e arriveranno in Italia nel corso del primo trimestre 2020. Il Leone al Salone del Camper 2019 A settembre Peugeot è stata protagonista anche al Salone del Camper di Parma dove ha presentato tre diverse soluzioni dedicate al tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend (su base Boxer), il Peugeot Expert Klubber e il Peugeot Rifter 4x4 Concept. Simile a quest'ultimo anche il Peugeot Boxer 4x4 Concept, ulteriore declinazione votata agli amanti dell'avventura all'aria aperta. La nuova 208 al Jova Beach Party di Linate Pegueot ha anche celebrato la fine dell'estate accompagnando l'ultima tappa a Linate del Jova Beach Party di Jovanotti, dove sono state protagoniste la nuova Peugeot 208 e la Peugeot 504 Cabriolet. Sul fronte del motorsport, a settembre il marchio del Leone ha festeggiato la vittoria al Rally di Friuli con l'equipaggio Ciuffi-Gonella su 208 R2B.  [post_title] => Peugeot rivive il mese di settembre 2019 tra ibrido e Salone del Camper [VIDEO] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => peugeot-rivive-il-mese-di-settembre-2019-tra-ibrido-e-salone-del-camper-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-10 12:14:35 [post_modified_gmt] => 2019-10-10 10:14:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=666453 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )