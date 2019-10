Targa Florio Classica 2019: MAFRA si riconferma official sponsor della manifestazione

WP_Post Object ( [ID] => 666348 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-10-10 09:31:08 [post_date_gmt] => 2019-10-10 07:31:08 [post_content] => La Targa Florio Classica 2019, che prende il via oggi e animerà le strade della Sicilia fino a domenica 13 ottobre, vede MAFRA, l'azienda specializzata nel settore della cura dell'auto e del car detailing, grande protagonista in qualità di official sponsor della manifestazione. Detailer a disposizione dei partecipanti Alla partenza dell'edizione 2019 della "Cursa" dal centro di Palermo, i partecipanti troveranno una squadra di detailer professionisti della squadra Labocosmetica di MAFRA che, per tutta la durata della Targa Florio Classica, saranno a disposizione dei concorrenti per prendersi cura delle auto. Detailer che sono anche impegnati a Termini Imerese, presso il Museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio, con il delicato compito di ripristinare alcune delle vetture che hanno fatto la storia di questa corsa leggendaria. Inoltre presso il Targa Florio Village, allestito in Piazza Verdi a Palermo, in questi giorni si può assistere a dimostrazioni pratiche di car detailing e conoscere da vicino i prodotti Labocosmetica. Oltre ai tradizionali archi gonfiabili, posizionati in prossimità di partenza e arrivo di tutte le tappe, MAFRA ha anche realizzato uno speciale Welcome Kit per tutti i partecipanti alla Targa Florio Classica che comprende una selezione di prodotti studiati per mantenere le vetture sempre splendenti, come nuove. Quattro equipaggi MAFRA ai nastri di partenza MAFRA sarà però anche protagonista "attivo" della gara visto che quest'anno ha iscritto alla Targa Florio Classica quattro equipaggi. Alla guida di una Fiat 508 del 1937 ci sono Himara Bottini, giornalista specializzata in auto d'epoca, e Mario Passanante, Campione italiano in carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Sulle strade siciliane tornano anche Marco Mattioli, General Manager di MAFRA, e il suo storico navigatore, Mario Pensotti, che partecipano con una Alfa Romeo 1750 GT del 1974 preparata per la competizione. Infine a completare la scuderia MAFRA sono Frederick Faidhi e Ismail Tamraz alla guida di una Fiat 124 Coupé del 1972, e Johannes Waimer e Hans Hotfiel su una Porsche 2.7 MFI del 1975. [post_title] => Targa Florio Classica 2019: MAFRA si riconferma official sponsor della manifestazione [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => targa-florio-classica-2019-mafra-si-riconferma-official-sponsor-della-manifestazione [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-10 09:31:08 [post_modified_gmt] => 2019-10-10 07:31:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=666348 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )