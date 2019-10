WP_Post Object ( [ID] => 666907 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-10-11 18:33:10 [post_date_gmt] => 2019-10-11 16:33:10 [post_content] => Anche all'edizione 2019 di Tennis & Friends Peugeot è in prima linea. La Casa del Leone partecipa all'evento, in programma a Roma da oggi 11 ottobre a domenica 13, che unisce la sportività della pratica del tennis alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Check-up gratuiti in crescita Una manifestazione, Tennis & Friends, che ha raggiunto già un buon obiettivo con una crescita annua di oltre il 15%, che ha portato oltre 74.000 persone ad effettuare un check-up gratuito. L'impegno alla diffusione del messaggio sociale rivolto alla salute quest'anno si estende anche ai giovani, con la giornata di oggi che si è aperta agli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Lazio. Protagonista la nuova 208 e tanti vip Peugeot Italia, che da anni è a fianco della manifestazione nel promuovere sport e salute, quest'anno partecipa presentando al pubblico dell'evento due delle ultime novità della gamma: la nuova 208, per la prima volta anche elettrica, ed il SUV in edizione speciale 3008 Anniversary. Tra tornei di tennis e paddle, e check-up gratuiti, in questi tre giorni di Tennis & Friends sarà diverse le celebrità presenti tra cui Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi e Milly Carlucci. [post_title] => Peugeot a Tennis & Friends 2019: Leone in prima linea all'evento che unisce sport e prevenzione [FOTO] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => peugeot-tennis-and-friends-2019-208-e-208-3008 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-11 18:33:10 [post_modified_gmt] => 2019-10-11 16:33:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=666907 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )