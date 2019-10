Maltempo Liguria 15 ottobre 2019: allerta arancione, problemi e ritardi

La pioggia sta scendendo copiosa in buona parte d’Italia e, in particolare, in Liguria. La perturbazione di origine atlantica, arrivata dalla Francia, sta colpendo la regione soprattutto nelle sue zone centrali. Tanti i disagi creati, con importanti allagamenti ed una Genova tagliata in due. L’Arpal (Associazione regionale per la protezione dell’ambiente ligure) ha prolungato l’allerta arancione sino alle ore 18 della giornata odierna, nelle province di Genova e Savona.

I problemi legati al maltempo a Genova

Come dicevamo, c’è grande caos a Genova. Si sono verificati, infatti, gravi allagamenti sull’Aurelia nella zona di Pegli, costringendo così la chiusura temporanea della strada, con deviazione sull’autostrada A10. Quel tratto è stato poi riaperto, anche se si registrano rallentamenti lungo la tratta per la presenza di allagamenti localizzati e detriti sulla sede stradale.

La polizia locale ha chiuso la galleria Tortuga in via Rubens, interessata da un movimento franoso. Fuori dal capoluogo, permane chiusa al traffico, la strada statale 1 “Via Aurelia” all’altezza del km 547,500, in località Pizzo di Arenzano (GE). La chiusura è stata disposta ieri sera in concomitanza con l’attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica, tuttora in vigore.

I problemi a treni ed aeroporto

Il maltempo sta causando problemi anche al trasporto ferroviario ed aereo. Secondo quanto reso noto da Trenitalia, infatti, si arriva fino a due ore di ritardo sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, a causa dell’allagamento della sede ferroviaria tra Cogoleto e Genova Voltri. E anche altri treni regionali stanno subendo ritardi e cancellazioni.

Anche all’aeroporto Cristoforo Colombo ci sono disagi. Tre voli in arrivo sono stati dirottati in altri aeroporti, mentre è stato cancellato il volo per Roma Fiumicino delle 11.45. Ed il maltempo sta proseguendo, con la possibilità di ulteriori problemi nel corso delle prossime ore.