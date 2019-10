Hyundai Promise: arriva l’usato garantito che promette qualità

WP_Post Object ( [ID] => 668003 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-10-16 17:04:50 [post_date_gmt] => 2019-10-16 15:04:50 [post_content] => Si chiama Hyundai Promise il nuovo programma lanciato da Hyundai Italia per la gestione di auto usate del brand orientato al futuro. La Casa sudcoreana punta a conquistare la fiducia dei clienti anche sull'usato garantito, proponendo un pacchetto completo e chiaro, affidato alla rete ufficiale di concessionari Hyundai Italia, che include una copertura completa della garanzia, trasparenza sulla storia e sul chilometraggio del veicolo e una preparazione completata da mani esperte formate direttamente da Hyundai. Ampia garanzia sull'usato Hyundai Le Hyundai che sono state immatricolate da meno di 5 anni e che hanno percorso meno di 120.000 chilometri potranno godere di una garanzia dai 2 ai 5 anni. I veicoli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, che abbiano percorso fino a un massimo di 160.000 chilometri potranno invece beneficiare della garanzia di un anno, con un'opzione per il secondo. Infine, i veicoli di altre marche che abbiano fino ad 8 anni, e con meno di 160.000 chilometri, potranno godere dello stesso programma di controlli e della stessa garanzia di un anno. Controlli a 360 gradi sulla vettura Tutti i modelli sono sottoposti ad una approfondita verifica a 360 grandi, che, spiega Hyundai, comporta cento controlli tecnici, oltre alla sostituzione delle parti ritenute non idonee con ricambi originali Hyundai. Nel controllo è compresa anche la certificazione del chilometraggio, con il tutto descritto dettagliatamente in un report che viene consegnato all'acquirente. La garanzia, estendibile fino a 24 mese, include controlli a motore, trasmissione, freni, sospensioni, sterzo, emissioni e sistemi di sicurezza e guida assistita Hyundai SmartSense. Usato disponibile anche con Hyundai Finance Hyundai Promise, che prevede anche l'assistenza stradale per un anno 24 ore su 24, può sfruttare diverse opzioni di finanziamento grazie a Hyundai Finance. Il programma sull'usato di Hyundai offre al cliente anche la possibilità di permutare il vecchio veicolo e grazie all'opzione "Soddisfatto o Sostituisci" il cliente può scegliere (entro un mese dall'operazione e avendo percorso meno di 1.000 chilometri) di cambiare l'auto acquistata con un'altra di pari valore. Servizi dedicati per i veicoli elettrici Il programma Hyundai Promise, già disponibile in alcuni concessionari in attesa di una graduale estensione alla rete nel 2020, pone particolare attenzione alle auto elettriche. Per quest'ultime infatti, oltre ad una certificazione dello stato della batteria, sono previsti l'assistenza gratuita in caso di esaurimento dell'autonomia e diversi servizi dedicati, con l'obiettivo di offrire la massima tranquillità a chi acquista un veicolo elettrico per la prima volta. [post_title] => Hyundai Promise: arriva l'usato garantito che promette qualità [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hyundai-promise-usato-garantito [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-16 17:06:04 [post_modified_gmt] => 2019-10-16 15:06:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=668003 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )