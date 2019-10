Il traffico di venerdì

Siamo ine diminuisce il traffico, aspettando la stagione sciistica. Comunque, prima di partire, date uno sguardo qui, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e, invece, continuate a leggere questo articolo per avere le informazioni sul meteo.Venerdì la circolazione si attesta sui, con flussi intensi per la presenza dei pendolari e dei veicoli commerciali da e verso le principali aree urbane; nel pomeriggio si aggiungerà una corrente di traffico in uscita dalle città.Circolazione in aumento senza particolari concentrazioni è prevista anche nella prima parte della giornata di sabato e di domenica, per brevi spostamenti in direzione delle limitrofe località turistiche. È previsto, inoltre, un incremento della circolazione, lungo le autostrade che conducono alle città d'arte e anche in direzione deicollegati alla rete autostradale, soprattutto verso Barberino, Valdichiana e Caserta.Dal tardo pomeriggio di domenica i flussi di traffico sono previsti in intensificazione, per iin città, a conclusione del fine settimana fuori porta e della consueta escursione domenicale.Sabato e domenica Piacenza ospiterà il raduno del secondo raggruppamento deglidi Emilia Romagna e Lombardia e, in previsione della forte affluenza in città, è previsto un incremento della circolazione tra Basso Lodigiano e Piacenza sud, nelle due giornate. Inoltre, ancora sabato e di domenica, al ModenaFiere si svolgerà ile sono previste attese in uscita alla stazione autostradale di Modena nord, nella fascia oraria del mattino delle due giornate.Un fine settimana con meteo un po' instabile. Previste piogge e temporali al Nord, soprattutto sul versante occidentale, mentre al Centro-Sud è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, consuperiori alla media, anche a 26/27 gradi nelle massime. Al Nord comunque temperature gradevoli.

Previsioni traffico e meteo 18-20 ottobre 2019: un weekend instabile