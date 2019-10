Peugeot 508 SW in viaggio verso l’Abruzzo [FOTO e VIDEO]

WP_Post Object ( [ID] => 670177 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-10-24 18:12:33 [post_date_gmt] => 2019-10-24 16:12:33 [post_content] => La nuova Peugeot 508 SW ci porta lontano dalla frenesia del traffico cittadino e della vita moderna, e lo fa guidandoci alla scoperta delle bellezze paesaggistiche dell'Abruzzo. Nel nuovo video ufficiale del Leone la spaziosa ed elegante station wagon di Peugeot si mostra in azione in un suggestivo itinerario che, partendo da Roma, si snocciola lungo l'autostrada A24, prime in direzione Abruzzo, successivamente verso la provincia de L'Aquila, per attraversare il parco naturale Monte Velino e Sirente. Comfort di guida con l'Active Supension Control Questo è il suggestivo scenario nel quale si muove la Peugeot 508 SW GT BlueHDi 180 CV, capace di offrire un elevato piacere di guida grazie all'Active Suspension Control, in aggiunta al retrotreno a bracci multipli Multilink, che riesce a variare lo smorzamento delle sospensioni su tre distinti livelli tra Normal, Comfort e Sport. Dotazioni queste che vengono esaltate dalle strade di montagna che conducono la Peugeot 508 SW verso il Passo della Chiesuola, con i suoi 1.600 metri di altitudine che segnano l'ingresso nella provincia dell'Aquila. Maneggevolezza col volante compatto Ad esaltare la guida della 508 SW GT contribuisce anche il Peugeot i-Cockpit con il volante compatto che permette un elevato controllo e precisione nelle manovre, affiancato dalla fluidità e dalla reattività del cambio automatico EAT8 a 8 rapporti che è associato al propulsore diesel da 180 CV.  La guida dinamica è accompagnata dal comfort dell'abitacolo e da un elegante e moderno design che caratterizza interni ed esterni dell'auto. La Peugeot 508 SW ha forme e proporzioni che traggono ispirazione dallo stile shooting brake, con le porte prive di cornici per i finestrini ed un profilo della carrozzeria decisamente filante. Visibilità e sicurezza al top anche al buio Il viaggio della 508 SW prosegue verso il Rifugio del Lupo a 1.850 metri, dopo aver attraversato il grande altopiano di Campo Felice. Qui è lo scenario dei Piani di Pezza, luogo dedito a sport ed escursioni di montagna, ad accompagnare la marcia della vettura di Peugeot. E se la gita fuori porta dura più del previsto e si rientra con il buio, la Peugeot 508 SW si affida ai fari full LED e il sistema Night Vision, tecnologie che permettono di illuminare la strada oltre la portata dei fari normali e di individuare animali o persone davanti all'auto, aumentando la sicurezza durante la guida notturna. [post_title] => Peugeot 508 SW in viaggio verso l'Abruzzo [FOTO e VIDEO] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => peugeot-508-sw-abruzzo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-24 18:15:23 [post_modified_gmt] => 2019-10-24 16:15:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=670177 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )