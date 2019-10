Volkswagen Golf 8 GTI: oltre 250 CV sulla la Hot Hatch per eccellenza [RENDERING]

WP_Post Object ( [ID] => 671199 [post_author] => 58 [post_date] => 2019-10-28 12:37:06 [post_date_gmt] => 2019-10-28 11:37:06 [post_content] => E' stata estenuante, ma finalmente l'attesa per la nuovaè terminata. Il 24 ottobre è stata svelata la nuova compatta per eccellenza del gruppo tedesco, la berlina più venduta d'Europa, il punto di riferimento per tutte le auto moderne. Potrebbe essere la secchiona della classe, la scolaretta modello, quella che fa sempre i compiti e che il suo risultato a casa lo porta sempre. Questa è la Golf, una certezza nel mondo automobilistico del passato, del presente e, a giudicare da questa nuova ottava edizione, pensiamo anche del futuro. Oltre alle numerose varianti che hanno già annunciato, quindi elettrica, ibrida e mild Hybrid, diesel, benzina e metano, non potrà che mancare la mitica. Una pietra miliare delle sportive, l'ennesimo punto riferimento che la compatta tedesca riesce a rappresentare. Il miticoci offre quindi una sua possibile interpretazione, che pensiamo possa essere decisamente fedele all'esemplare che poi vedremo su strada.Oltre alla già annunciata Volkswagen Golf 8 GTE, che sfrutterà lo stesso powertrain della Golf 7 GTE, con alcune migliorie, si affiancherà la leggendaria versione GTI. Dovrebbe esser svelata con l', molto probabilmente in contemporanea con il, che si terrà ad inizio Marzo, come di consueto. Con l'inizio del 2020 infatti verranno tolte dalla produzione le attuali Golf 7 GTD, GTI TCR ed R. Dopo oltre, la Golf 8 GTI potrebbe superare per la prima volta i 250 CV, nella sua versione base grazie al classico. Una cifra critica, soprattutto per il nostro mercato, con la famigerata soglia del superbollo. Alcune indiscrezione rivelano che la versione destinata all'Italia potrebbe prevedere una sorta di downgrade a, o precisi 250 CV, mentre allestendola con il pacchettosi arriverebbe a. Per tutte le info riguardo all nuova, rimandiamo al nostro articolo dedicato . Laipotizzata da X-Tomi Design presenta un'estetica più che familiare, ispirandosi ovviamente alle GTI precedenti. Troviamo infatti il classico disegno deicon profilo dedicato rosso. Lo stesso profilo è poi presente, come di consueto, nel frontale, con una linea che unisce le die estremità dei fari Full-Led passando dalla sottile griglia superiore. Questa versione è poi completata con il tetto nero lucido, probabilmente panoramico e i badge dedicati sulla fiancata. [post_title] => Volkswagen Golf 8 GTI: oltre 250 CV sulla la Hot Hatch per eccellenza [RENDERING] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => volkswagen-golf-8-gti-oltre-250-cv-sulla-la-hot-hatch-per-eccellenza-rendering [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-28 12:37:06 [post_modified_gmt] => 2019-10-28 11:37:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=671199 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )