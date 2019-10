Mini Cooper SE e Countryman plug-in hybrid: più convenienti con gli incentivi per i residenti in Lombardia

Le proposte di Mini sui modelli elettrificati

Mini Cooper SE da 17.900 euro

Mini Countryman plug-in hybrid da 28.172 euro

WP_Post Object ( [ID] => 671580 [post_author] => 24 [post_date] => 2019-10-29 12:59:47 [post_date_gmt] => 2019-10-29 11:59:47 [post_content] => Glifino a 8.000 euro per chi cambia l'auto con una nuova a basso impatto ambientale, lanciati recentemente dalla, hanno fatto gola a molti sin da subito, come testimoniato dall' elevato numero di richieste arrivate sin dalla prime ore.In effetti grazie a questo nuovo bonus, per i residenti in Lombardia è un momento particolarmente proficuo per cambiare la propria vettura con una che inquina meno, ibrida o elettrica, risparmiando parecchio sull'acquisto. Un risparmio che viene sottolineato dache propone le sue due vetture elettrificate della gamma, ovvero l'elettricae la, a condizioni economiche ancora più vantaggiose proprio grazie alla nuova misura del bando "Rinnova Autovetture" della Regione Lombardia.In particolare, la nuova, compatta tre porte ad alimentazione totalmente elettrica, può essere acquistata in Lombardia al vantaggioso prezzo di 17.900 euro, grazie ai 6.000 euro di ecoincentivi statali (ove applicabili), 8.000 euro di ecoincentivi Regione Lombardia (ove applicabili) e 2.000 euro di vantaggio cliente applicato dalla concessionaria sul prezzo di listino. In questo modo la Mini Cooper SE, spinta da un motore elettrico da 184 CV ed in grado di offrire un'autonomia tra 235 e 270 chilometri, diventa ancora più appetibile.Condizioni d'acquisto vantaggiose che coinvolgono anche un altro modello elettrificato del marchio britannico, la. La vettura viene proposta in Lombardia a partire da 28.172 euro, prezzo che viene ridotto grazie ai 2.500 euro di ecoincentivi (anche senza rottamazione), ai 4.000 euro di ecoincentivi Regione Lombardia (ove applicabili) e al 12% di vantaggio cliente applicato dalla concessionaria sul prezzo di listino. [post_title] => Mini Cooper SE e Countryman plug-in hybrid: più convenienti con gli incentivi per i residenti in Lombardia [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mini-cooper-se-countryman-plug-in-hybrid-ecoincentivi-regione-lombardia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-10-29 14:04:06 [post_modified_gmt] => 2019-10-29 13:04:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=671580 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )