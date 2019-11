Previsioni traffico e meteo 8-10 novembre 2019: un weekend tranquillo

Il traffico di venerdì 8 novembre

Dopo il ponte della scorsa settimana, un weekend tranquillo dal punto di vista, in attesa dell'apertura delle località sciistiche e delle festività natalizie. Prima di partire, date uno sguardo qui, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e, invece, continuate a leggere questo articolo per avere le informazioni sul meteo.Non sono attesi grandi spostamenti, anche se la sera potrebbe arrivare un po' di aumento del traffico, per chi deciderà di vivere un fine settimana lontano dalla propria città. Saranno spostamenti soprattutto per itinerari di breve percorrenza, in direzione delle aree di interesse paesaggistico e culturale.Non sono previsti particolari disagi su strade ed autostrade, con un possibile incremento della circolazione, lungo le autostrade in direzione deicollegati alla rete autostradale, soprattutto verso Barberino, Valdichiana e Caserta.Nel pomeriggio di domenica crescerà un po' il traffico, verso le grandi città, per i, a conclusione del weekend fuori porta e della consueta escursione domenicale. Ma, anche in questo caso, non sono previsti particolari disagi.E' in svolgimento la 77esima edizione dell' esposizione internazionale del ciclo e del motociclo "Eicma" , dove scoprire nuovi modelli e anticipazioni sul mercato delle due ruote e, per l'affluenza verso il quartiere fieristico di Rho, i flussi di traffico sono stimati in deciso incremento, lungo i tracciati autostradali della A8 Milano laghi e del Raccordo Fiera di Milano. Si chiude venerdì, alla, l'appuntamento con due eventi di richiamo internazionale legati allo sviluppo dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale "Ecomondo" e "KeyEnergy" e, in quest'ultima giornata di esposizione, si prevedono accodamenti in uscita alla stazione autostradale di Rimini nord.Dopo una settimana caratterizzata dal maltempo, il weekend proporrà una tregua in buona parte d'Italia. Se venerdì ci saranno ancora piogge e temporali, con l'esclusione di Calabria e Sicilia, lalascerà il Nord ed il Centro Italia per un sabato ed una domenica senza piogge. Che si sposteranno verso le regioni meridionali sabato, mentre domenica è previsto maltempo solo in Sardegna. Lesono più o meno in linea con le medie della stagione: attorno ai 10-12 gradi le massime, con qualche picco nelle regioni meridionali vicino ai 20 gradi. Le minime saranno quasi ovunque sotto i 10 gradi, più rigide sull'arco alpino.