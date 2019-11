Previsioni traffico e meteo 16-17 novembre 2019: pioggia e temporali

Per il week end del 16-17 novembre 2019 non sono previsti ingorghi ne traffico ingente, insomma un fine settimana tranquillo, in attesa dell’apertura delle località sciistiche e delle festività natalizie. Prima di partire, date uno sguardo qui, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e, invece, continuate a leggere questo articolo per avere le informazioni sul meteo.

Il traffico di venerdì 15 novembre

Non sono attesi grandi spostamenti, anche se la sera potrebbe arrivare un po’ di aumento del traffico, per chi deciderà di vivere un fine settimana lontano dalla propria città. Saranno spostamenti soprattutto per itinerari di breve percorrenza, in direzione delle aree di interesse paesaggistico e culturale.

Il traffico di sabato 16 novembre

Non sono previsti particolari disagi su strade ed autostrade, con un possibile incremento della circolazione, lungo le autostrade in direzione dei centri commerciali collegati alla rete autostradale, soprattutto verso Barberino, Valdichiana e Caserta.

Il traffico di domenica 17 novembre

Nel pomeriggio di domenica crescerà un po’ il traffico, verso le grandi città, per i rientri, a conclusione del weekend fuori porta e della consueta escursione domenicale. Ma, anche in questo caso, non sono previsti particolari disagi.

Le previsioni meteo

A causa di un vortice ciclonico proveniente dalla Tunisia, il week end sarà caratterizzato dalla pioggia e dai forti venti. La giornata di sabato accoglierà un forte maltempo soprattutto al Centro-Nord con piogge abbondanti e nubifragi nel Lazio e nella Toscana. Verso la serata il maltempo si sposterà verso il Nordest per toccare l’Emilia Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Sono previste abbondanti nevicate sulle Dolomiti verso le quote più alte.

Domenica ci saranno diverse schiarite al Nord ma bisogna segnalare altri temporali e abbondanti piogge piogge nel Sud. Soffierà ancora Scirocco al Sud e Libeccio sui settori occidentali, intorno ai 40/50 km/h.