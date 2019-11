Adria Motor Week: grande successo per la prima edizione della tre giorni tra show e gare

Sfruttate le tre configurazioni del tracciato di Adria

Si torna nel 2020 con novità e migliorie

L', il nuovo contenitore di gare e spettacoli a tema motoristico, che si è svolto nell'autodromo veneto ha riscosso un buon successo di pubblico che ha preso parte alla tre giorni di show in contemporanea in pista, nel kartodromo e nel paddock. L'evento, organizzato dall'autodromo di Adria, ha visto il susseguirsi di tante sfide e gare in pista, passando per lo spettacolare drifting anche con i camion, fino alle selezioni del Rally Italia Talent, il Trofeo Suzuki, le finali di Formula X, le sfide del TCR, del Turismo e del GT, il Trofeo Italia Rally e la R5-R4 Cup.Gianluca Marotta, direttore dell'evento per ACI Sport che ha curato il coordinamento sportivo, ha promosso la tre giorni veneta: "Adria Motor Week 2019 è stata una bella e nuova esperienza organizzativa e gestionale anche se ha giovato indubbiamente del background posseduto dal Motor Show di Bologna. Adria International Raceway, con le sue tre configurazioni di tracciato, si è ben prestata sia all'organizzazione che alla fruibilità degli spazi destinati ai clienti sportivi, ai team ed agli spettatori, offrendo uno scenario polivalente e con funzionamento simultaneo ed integrato dedicato interamente al Motorsport. Un esperienza quella dell'Adria Motor Week che si ripeterà l'anno prossimo come anticipato dallo stesso Marotta: "A dicembre 2020, assieme alla famiglia Altoè che ringrazio, porremo in essere i correttivi legati agli eventuali piccoli deficit della prima edizione". Appuntamento al 2020 che dà anche Mario Altoè, direttore di Adria Raceway, che promette anche alcune novità: "Siamo già al lavoro per la prossima edizione, con alcune modifiche e sorprese. Ad esempio, abbiamo visto che il tracciato rally ricavato nella pista Kart è molto spettacolare e vogliamo ampliare le attività in quell'area. Inoltre, stiamo già pensando ad un aggiustamento di data, anche se rimarrà sempre nello stesso periodo. Aspettiamo i calendari delle gare per 2020 per evitare concomitanze con altri eventi". Adria Motor Week: grande successo per la prima edizione della tre giorni tra show e gare