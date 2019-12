Lancia Delta HF Integrale Evoluzione: l’esibizione in pista che rispolvera la storia [VIDEO]

L'evocazione delle imprese passate

Il Deltone in azione sul tracciato di Adria

Ci sono auto che anche a distanza di decenni sono in grado di accendere l'entusiasmo come poche altre e tra queste c'è senza dubbio la. Il mitico Deltone recentemente ha avuto occasione di rispolverare i ricordi di tanti appassionati legati a questa vettura, un'auto da corsa in grado di dettare legge nel Campionato del mondo rally, in cui ha gareggiato dal 1988 al 1993 conquistando la bellezza di 5 titoli costruttori e 35 vittorie.Dopo oltre 30 anni da quelle imprese storiche nel motorsport la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, che per certi versi ispira anche gli autori del progetto Evoluzione GT , fa rivivere un pizzico di quelle sensazioni e lo fa attraverso una recente esibizione in pista, con alcuni momenti della stessa raccontati nel video qui sopra. La vettura in azione è unaelaborata del 1992, con la sua iconica livrea Martini a caratterizzare le sue distintive forme squadrate.L'occasione per quest'uscita in pista è stata la giornata organizzata da WRCTeam, club italiano composto da proprietari di auto rally, che hanno sfoggiato le vetture da competizione di oggi e di ieri scatenandole tra i cordoli dell'Autodromo di Adria. Qui anche la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione è sembrata per un attimo dimenticarsi del tempo passato, proiettandoci ai fasti di un tempo, vissuti tra fine anni '80 e primi anni '90, quanto nel Mondiale rally si lasciava tutti alle spalle.Credit video: Youtube / 19Bozzy92