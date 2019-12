Previsioni traffico e meteo 13-15 dicembre 2019: aspettando le ferie natalizie

Il traffico di venerdì 13 dicembre

Aspettando le festività natalizie e le partenze per un periodo di villeggiatura più lungo, con la stagione sciistica aperta anche questo weekend ci saranno degli spostamenti, seppur senza previsioni di grandi incolonnamenti. Date uno sguardo qui, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e, invece, continuate a leggere questo articolo per avere le informazioni sul meteo.La circolazione prevede un aumento del traffico in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera, con qualche disagio in più dalla neve che sta cadendo in buona parte del Nord Italia. Spostamenti previsti in direzione del lago di Garda, d'Iseo, Maggiore e Trasimeno, con interessamento della A4 Milano-Brescia e della parte alta della A26 dei trafori, verso le località di montagna con un aumento dei flussi di traffico sulla A27 Mestre-Belluno da Belluno fino alla SS 51 Alemagna, verso Cortina, nell'area modenese dell'Autostrada del Sole, verso la A22 Autostrada del Brennero e in direzione della Val Seriana e della Val Brembana. Qualche possibile disagio anche verso Genova e verso le località che ospitano i mercatini natalizi.E' previsto traffico in aumento avvicinandosi alle città d'arte, in particolare verso Bologna, Firenze, Roma e Napoli cosi come un incremento degli ingorghi lungo le autostrade e le arterie che portano verso centri commerciali e gli outlet di Serravalle, Arese, Casalecchio, Barberino, Valdichiana, Valmontone e Caserta, con incolonnamenti in uscita e in entrata, a caccia dei regali natalizi.Traffico in aumento sulle autostrade in avvicinamento agli stadi dove sono previste le partite di campionato di Serie A. Il rientro dal fine settimana fuori città e dalle gite domenicali sarà intenso dalla prima parte del pomeriggio di domenica e fino a tarda serata.Dopo le nevicate nel nord Italia di questo venerdì, con piogge nelle altre regioni italiane, sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo praticamente ovunque. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la penisola, per le giornate di sabato e domenica. Minime sotto lo zero nelle regioni settentrionali, massime con temperature superiori alla media al Sud, con quasi 20° in Sicilia.