Sono 10 i nuovi esemplari di Alfa Romeo Giulietta presi in consegna dalla Polizia di Roma che arricchiscono il parco mezzi operativo, rinnovando al tempo stesso la flotta di volanti a disposizione delle forze dell'ordine impegnate nella capitale. Giulietta con motore diesel JTDM 2.0 da 175 CV Tutte e 10 le unità della Giulietta sono equipaggiate con il motore diesel JTDM da 2.0 litri con 175 CV di potenza, associato al cambio TCT. Per il suo particolare ruolo, la compatta di Alfa Romeo è stata modificata con tutti gli interventi necessari come la livrea istituzionale blu e bianca della Polizia italiana e gli equipaggiamenti specifici riservati all'allestimento delle volanti destinate alla tutela del territorio. Le nuove Alfa Romeo Giulietta della Polizia di Roma sono dotate di barra luminosa a messaggi variabili non abbattibile e della cellula di sicurezza al loro interno. Richieste soddisfatte In particolare le nuove Giulietta saranno utilizzati dai poliziotti romani anche per il trasporto dei soggetti fermati vista la disponibilità limitata di sole tre Fiat Punto adatte a questo scopo. Dopo un tentativo fallito con un precedente bando andato a vuoto, con cui il corpo di Polizia cercava 6 unità di un veicolo con cellula di sicurezza, in quel caso la Fiat Tipo cinque porte, l'amministrazione si è affidata alla Consip per cercare il veicolo adatto alle esigenze richieste, facendo ricadere la scelta sull'Alfa Romeo Giulietta. Ci sono anche due nuovi autobus I 10 esemplari della Giulietta non saranno gli unici nuovi ingressi nel parco auto delle Polizia di Roma che accoglie anche due autobus Ivecobus Crossway Line Normal Floor e una Fiat Tipo diesel 1.3, che sostituirà una delle Opel Mokka danneggiata qualche mese fa in occasione della partita di calcio di Coppa Italia Lazio-Atalanta. [post_title] => Alfa Romeo Giulietta: la Polizia di Roma accoglie 10 nuovi esemplari