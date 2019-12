Previsioni traffico e meteo Natale 2019: code e tempo instabile

Sono arrivate le sospirate festività natalizie e tanti italiani si metteranno in viaggio per raggiungere il proprio luogo di villeggiatura, dove trascorrere un periodo di relax e divertimento. Date uno sguardo qui, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e, invece, continuate a leggere questo articolo per avere le informazioni sul meteo.

Il traffico del weekend 20-22 dicembre

Già a partire da questo pomeriggio aumenterà in maniera sensibile il traffico su strade ed autostrade italiane, in concomitanza dell’arrivo del weekend e della chiusura delle scuole. Il pomeriggio/sera di venerdì e la giornata di sabato 20 dicembre saranno quelle con la maggior concentrazione di automobilisti in viaggio, per le partenze dalle grandi città. Anche domenica 22 ci saranno degli spostamenti di media-lunga percorrenza, seppur in maniera meno intensa.

Buona parte della rete autostradale sarà interessata a questo aumento del traffico, in particolare sull’A1 in direzione Sud nella zona dello snodo bolognese, in direzione delle località sciistiche del Trentino e verso i valichi di confine con Francia, Svizzera ed Austria. Non mancheranno anche possibili disagi verso le zone costiere liguri, la riviera romagnola e l’area pugliese tra Canosa e Bari. A Sud, possibili code in direzione di Salerno, per le creazioni artistiche luminose.

Sono stimate attese in uscita alle stazioni autostradali di Serravalle Scrivia, Arese, Lainate, Bologna Casalecchio, Barberino, Valdichiana e Caserta, vicine agli outlet e centri commerciali collegati alla rete autostradale, per andare a caccia degli ultimi regali.

Il traffico dal 23 al 25 dicembre

Con un po’ di italiani in viaggio anche il 23, le ultime partenze per il periodo natalizio saranno concentrate il 24 dicembre, in particolare nella prima parte di giornata. La giornata di Natale, invece, vedrà spostamenti quasi esclusivamente di breve percorrenza in mattinata, per recarsi dai rispettivi parenti.

Previsioni meteo

Questo periodo prenatalizio porterà del tempo instabile sull’Italia. Questo weekend il meteo non aiuterà gli automobilisti in viaggio, visto che è previsto maltempo su quasi tutto il Paese da venerdì a domenica, con qualche saltuario e breve miglioramento su alcune zone, in particolare dal tardo pomeriggio/serata del 22 dicembre.

Da lunedì, invece, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l’Italia, con qualche nevicata sull’arco alpino. Il giorno di Natale è previsto un meteo buono e solamente su Calabria e Sicilia potrebbero arrivare delle piogge. Le temperature resteranno più alte della media stagionale, con massime quasi ovunque oltre i 10 gradi, arrivando anche a 18/19 gradi in Sicilia.