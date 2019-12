I pedoni, troppa insicurezza sulle strade: circa 2 morti al giorno nel 2018

WP_Post Object ( [ID] => 681385 [post_author] => 58 [post_date] => 2019-12-24 13:12:44 [post_date_gmt] => 2019-12-24 12:12:44 [post_content] => Numeri agghiaccianti: i pedoni morti nel 2018 sono oltre 612, cresciuti del 2% rispetto al 2017 e ben del 7,4% rispetto al 2016. I numeri emergono da da un report condotto dall'Ufficio studi dell'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps), che ha incrociato dei dati provenienti da ISTAT e dall'ACI. Confrontando poi il numero di morti totale su un campione di 1000 incidenti, si capisce subito che questi risultano essere i soggetti più deboli sulle nostre strade, con un tasso di mortalità ben più alto rispetto a ciclisti, motociclisti, automobilisti e passeggeri dei mezzi pubblici. Parlando sempre di pedoni e sempre nel 2018, i feriti da incidenti stradali sono stati la "bellezza" di 20.700 persone (1 morto ogni 33 feriti), di cui 9.450 uomini e oltre 11.200 donne. Dei 612 morti poi, oltre la metà sono over 65, 364 vittime per la precisione. Roma e Milano le città "più pericolose", ma oltre un sesto delle vittime sono in Lombardia Potrebbe non essere una novità, rappresentando i centri urbani con un maggior concentramento di persone, quindi di pedoni e vien da se, che la possibilità di incappare in un incidente salga notevolmente rispetto a centri più piccoli e meno popolati. Detto ciò, Roma si posiziona al primo posto, con 59 decessi (10 in più rispetto al 2017) e al secondo posto troviamo Milano che nel 2018 ha visto perdere la vita a 24 persone (contro i 19 del 2017), seguono poi Torino con 12, Genova e Napoli con 10 vittime, Bologna 9, Palermo 7 e Catania 4. Parlando invece di regioni, la più colpita sembra proprio essere la Lombardia, con oltre 104 incidenti, praticamente un sesto rispetto alle vittime totali del 2018 (contro i 92 del 2017). Seguono il Lazio con 89 e L'Emilia Romagna con 52. Di tutte queste 612 vittime del 2018, 63 sembrano essere i soggetti incappati in un pirata della strada, contro i 55 del 2017. Il trend in crescita del 2018 sembra però essere solo un caso, infatti se si considera un periodo di circa 16 anni, dal 2002 al 2018, i pedoni vittime della strada sono scesi del 50%, passando da oltre 1200 a 612. La situazione più "classica" risulta essere sempre la mancata precedenza di fronte alle strisce pedonali. [post_title] => I pedoni, troppa insicurezza sulle strade: circa 2 morti al giorno nel 2018 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => i-pedoni-troppa-insicurezza-sulle-strade-circa-2-morti-al-giorno-nel-2018 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-12-24 13:12:44 [post_modified_gmt] => 2019-12-24 12:12:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=681385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )