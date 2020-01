Porsche: tutte le novità in vista di un 2020 elettrificato

Porsche Macan e Cayenne sono padrone, ma occhio alla Taycan

a ha presentato a Milano inel corso del 2019 e la cavallina di Zuffenhausen ha molto di cui rallegrarsi. Sono state infatti consegnate al cliente finale ben, che rappresentano unrispetto all'anno prima e che, soprattutto, sono un record per il mercato di casa nostra.Le vetture più vendute in assoluto danel nostro Paese sono ovviamente i due SUV: leader incontrastata è la, che con i suoi 2.917 esemplari rappresenta quasi la metà delle vendite del marchio. Dietro di lei troviamo la più grande, ora disponibile anche in versione coupé, che ha venduto 1.596 esemplari. Sul terzo gradino del podio troviamo la nuovissima, che ha già conquistato 1.177 nuovi proprietari con una quota del 18% sulle vendite totali. Più staccate troviamo la(541) e la 718 (479). Si tratta di risultati particolarmente importanti, anche alla luce di un mercato che perè in crescita a livello globale. La casa ha registrato un aumento del 10% delle vendite rispetto a dodici mesi prima ealle spalle solo del mercato di casa tedesco e di quella britannico. Ottime notizie anche dal punto di vista del fatturato, che registra un aumento del 9% rispetto allo scorso anno e addirittura un +69% se si considerano gli anni dal 2013 a oggi. A tutto questo occorre aggiungere che a febbraio sarà il turno delladi scendere finalmente in strada e la prima elettrica pura della Cavallina sta già destando l'interesse di molti, al punto che sul mercato mondiale sono già oltre soglia 10.000 gli ordini. Il futuro diè già molto ben orientato e punterà in particolar modo sullo sviluppo dell'esperienza del cliente. In questo senso va letto l'acquisto dell', che per aprile 2021 sarà diventato il, una struttura nella quale tutti i clienti e gli appassionati del marchio tedesco potranno godersi delle giornate in pista, intrattenimento per la famiglia, corsi di guida, ristorante e molto altro ancora. Si tratterà dell'ottavoal mondo, il primo in Italia. Si tratta di servizi che andranno a creare anche molti altri poli di interesse al fine di valorizzare il marchio. Chiuderà ad esempio ildi via della Spiga a Milano, per essere sostituito nella zona City Life (ex Fiera) dal "", il nuovo concept store che punterà non tanto a vendere le auto, ma quanto a far vivere l'esperienza del marchio a vecchi e possibili nuovi clienti. Altri punti di interesse per isono in arrivo, con unche verrà aperto nei prossimi mesi a. Visto il debutto dellail prossimo, tra l'altro, la casa sta lavorando anche a numerose partnership con alberghi, ristoranti e simili per installare colonnine di ricarica per i propri clienti (130 "" sono già pronti e altri 200 sono in arrivo). Inoltre verranno installate in 28 diverse concessionarie delle colonne di ricarica rapida, con la presenza adella speciale stazione ultra ricarica da(saranno a disposizione anche dei proprietari di altre auto elettriche, ma il costo della ricarica sarà a discrezione del concessionario).comunque lancerà anche degli speciali pacchetti per installare presso il proprio garage le, ovvero wall box privati con contatore dedicato da 11 kW trifase e ricarica illimitata con abbonamento da 100 € al mese.