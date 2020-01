La nuova Fiat elettrica

Jeep plug-in hybrid

PSA dov'è? C'è solo DS

Salone di Ginevra 2020

WP_Post Object ( [ID] => 684340 [post_author] => 84 [post_date] => 2020-01-21 12:48:41 [post_date_gmt] => 2020-01-21 11:48:41 [post_content] => Ilè alle porte esi prepara ad accogliere le migliori Marche automobilistiche del pianeta. Tra i presenti ci sarà, senza dubbio, il gruppo FCA che presenterà al pubblico l’Alfa Romeo Tonale Concept, pronta al, e la, la piccola elettrica pronta a conquistare i cuori degli automobilistiche italiani. Oltre a questi, ecco arrivare anche le, in procinto di debuttare durante la primavera del 2020. L’edizione 2020 del Salone dell’auto di Ginevra sarà il palcoscenico ideale per vedere lache verrà presentata in anteprima il 3 marzo, oltre ale launa variante della Ghibli, pronta a farsi vedere nei primi mesi del 2020. Concludiamo con l'incognita: Fiat potrebbe presentare una nuova serie speciale della Fiat Panda per celebrare i 40 anni del marchio Panda, così come potrebbe svelare al mondo le versioni mild hybrid di 500X e 500L. Ai posteri l'ardua sentenza.Per il marchio, già pronte al debutto, vedremo lee, probabilmente anche la nuovaplug-in hybrid.I tre brand del gruppo Psa (Peugeot, Citroen e Opel) sono stati presenti al Brussels Moor Show.Appuntamento quindi al salone di Ginevra 2020 che aprirà i battenti al pubblico dal 5 al 15 marzo. [post_title] => Novità per Fiat, Alfa Romeo, Jeep a Ginevra 2020. Per PSA c'è solo DS [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fiat-alfa-romeo-jeep-novita-motori-ibride-salone-ginevra-2020 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-01-21 12:58:10 [post_modified_gmt] => 2020-01-21 11:58:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=684340 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )