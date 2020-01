Pneumatici, marche e modelli più cercati in Italia: Michelin e Bridgestone dominano, assente Pirelli

WP_Post Object ( [ID] => 685500 [post_author] => 24 [post_date] => 2020-01-28 15:36:17 [post_date_gmt] => 2020-01-28 14:36:17 [post_content] => Dal comparatore di pneumatici Rezulteo emergono le marche e i modelli di pneumatici più cercati in Italia, oltre che in alcuni Paesi europei. In particolare i dati, che fanno riferimento agli ultimi tre mesi del 2019, ci dicono che gli automobilisti italiani hanno ricercato molti più pneumatici "all season" rispetto a quelli invernali. Top ten: Michelin, Goodyear e Bridgestone sul podio La classifica dei primi 10 modelli di pneumatici più popolari in Italia, dominata dalle gomme all season, è guidata dal Michelin CrossClimate+ (quattro stagioni), seguito dal Goodyear Vector 4Season Gen-2 (quattro stagioni) e dal Bridgestone Weather Control A005 (quattro stagioni). A ridosso del podio ci sono altri due pneumatici Bridgestone: l'invernale Blizzak LM005 e l'estivo Turanza T005. Sesta posizione per il Goodyear EfficientGrip Performance (estivo), seguito da Michelin Primacy 4 (estivo) e da Michelin CrossClimate SUV (quattro stagioni). A chiudere la top ten sono due pneumatici Continental: l'AllSeasonContact4 (quattro stagioni) e il WinterContact TS 850 P (invernale). Pirelli il grande assente Oltre alla forte prevalenza di pneumatici all season nella classifica dei 10 modelli più popolari nel nostro Paese, con il primo invernale solo al quarto posto nonostante i dati riguardino il periodo ottobre-dicembre 2019, è da segnalare la completa assenza di Pirelli nella top ten. Pirelli che manca anche nelle classifiche delle prime tre marche più cercate nell'ultimo trimestre 2019 in Italia, dove sono state Goodyear, Michelin e Bridgestone, e in diversi Paesi dell'Europa. Le prime tre marche nei principali Paesi europei I dati Rezulteo ci dicono che in Francia, Regno Unito e Spagna le marche di pneumatici più cercate sono Michelin, Goodyear e Bridgestone, in Germania Hankook, Goodyear e Continental, in Olanda Michelin, Continental e Goodyear, in Turchia Goodyear, Continental e Nokian, in Polonia Nokian, Bridgestone e Goodyear. [post_title] => Pneumatici, marche e modelli più cercati in Italia: Michelin e Bridgestone dominano, assente Pirelli [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pneumatici-marche-modelli-piu-cercati-italia-michelin-bridgestone-continental-pirelli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-01-28 16:35:25 [post_modified_gmt] => 2020-01-28 15:35:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=685500 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )