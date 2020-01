Previsioni traffico e meteo 1-2 febbraio 2020: pochi spostamenti, attenzione al blocco

Inizia il mese di febbraio ed il traffico del weekend è destinato a restare nella normalità, senza particolari disagi, in una stagione con pochi spostamenti, se non per chi si muove per qualche fine settimana sulla neve o per qualche evento. Date comunque uno sguardo qui, prima di partire, per essere sempre aggiornati IN TEMPO REALE sulle condizioni del traffico e continuate a leggere questo articolo per avere le anche informazioni meteo.

Il traffico del weekend

Come dicevamo, non sono attesi particolari spostamenti nel corso di questo fine settimana, se non, nella fascia oraria mattutina di sabato e domenica, nella parte terminale del tracciato autostradale della A27 Mestre-Belluno, tra Belluno e la SS51 Alemagna, verso le località delle Dolomiti.

Ci sono possibili tempi di percorrenza superiori alla norma nei tratti abruzzesi e marchigiani della A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Benevento, per la presenza dei restringimenti di carreggiata disposti dall’Autorità Giudiziaria.

Per il resto, possibili tempi di attesa alle uscite di Serravalle Scrivia, Arese, Lainate, Bologna Casalecchio, Barberino, Valdichiana e Caserta sud per l’affluenza ai relativi centri commerciali o outlet, per i saldi invernali. Infine, domenica pomeriggio possibili rallentamenti verso le grandi città per i rientri.

Domenica attenzione per chi si muove verso Milano: è previsto il blocco totale del traffico dalle ore 10 alle ore 18 nel capoluogo lombardo. Qui tutte le informazioni utili.

Gli eventi del weekend

Al via il Carnevale di Viareggio, con la prima sfilata sabato 1 febbraio: è stimato un deciso incremento della circolazione lungo l’intero tracciato della A11 Firenze-Pisa, con traffico di rientro verso il capoluogo toscano, nel corso del pomeriggio di domenica.

In programma anche “Elefantentreffen”, il più famoso motoraduno invernale: sono previsti flussi intensi di traffico, per l’intero fine settimana, sulla A23 Udine-Tarvisio, verso l’Austria e, al pomeriggio di domenica, per i rientri in direzione di Udine.

Previsioni meteo

Sarà un weekend con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulla penisola, anche se ci sarà qualche pioggia isolata, soprattutto su Liguria e Toscana, nelle giornate di venerdì e sabato, con nebbia sulle pianure. Le temperature sono in rialzo e superiori alla media, con massime ovunque oltre i 10 gradi e picchi di 17/18 gradi nelle regioni meridionali.