Il prossimo week-end si svolgerà in Abruzzo la terza tappa del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 powered by Radio Deejay. Dopo il grande successo a San Martino di Costrozza (TN), l'evento itinerante della Casa giapponese fa rotta verso Roccaraso, sull'Altopiano delle Cinquemiglia, in provincia dell'Aquila. Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio, il Vertical Village di Suzuki farà base in località Pizzalto. Test per la tecnologia Hybrid e la trazione integrale 4WD AllGrip All'interno del Vertical Village a Roccaraso Suzuki allestirà uno stand nel quale sarà esposta la nuova Vitara Hybrid, mentre da un'area adiacente partiranno i test drive che avranno come protagonisti i modelli Suzuki Hybrid 4WD AllGrip. Sui percorsi innevati abruzzesi ci sarà dunque l'occasione per provare la tecnologia Suzuki Hybrid e la trazione integrale 4WD AllGrip, mentre gli artisti di Radio Deejay animeranno l'evento con musica e diverse attività d'intrattenimento. I modelli disponibili da provare All'appuntamento abruzzese del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour ci saranno diverse vetture a disposizione del pubblico per le prove su strada. A partire dalle nuove Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, che affiancheranno le Ignis Hybrid e Swift Hybrid. In prova anche un esemplare di Jimny, simbolo della tradizione fuoristradistica di Suzuki. I modelli del marchio giapponese montano tutte e tre le tre varianti di trazione integrale 4WD AllGrip di Suzuki: Auto su Ignis e Swift; Select su Vitara e S-Cross; e Pro su Jimny. Altre cinque tappe nei prossimi week-end Il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 proseguirà fino a metà marzo con altri cinque appuntamenti successivi a quello di Roccaraso. Ecco qui di seguito il calendario delle prossime tappe: - 15 e 16 febbraio - Campo Smith - Melezet - Bardonecchia (TO) - 22 e 23 febbraio - La Conca - Prato Nevoso (CN) - 1 e 2 marzo - Ski Area Belvedere - Canazei Val di Fassa (TN) - 7 e 8 marzo – Ski Area Mottolino - Livigno (SO) - 14 e 15 marzo - Loc. Bec De Roces - Arabba (BL) [post_title] => Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020: la terza tappa è sulla neve di Roccaraso [FOTO]